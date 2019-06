Więzienie w zawieszeniu za grożenie w internecie prezydentom miast





Foto: SO w Poznaniu /FB Jacek Jaśkowiak | Video: TVN 24 Mężczyzna tłumaczył, że nie był świadomy konsekwencji swoich wypowiedzi

41-letni Cezary O., który po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza groził na portalu społecznościowym prezydentom Poznania i Wrocławia, został skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok.

Groził prezydentom Poznania i Wrocławia. Jest akt oskarżenia Prokuratura... czytaj dalej » W środę wieczorem prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak poinformował w mediach społecznościowych o wyroku w sprawie Cezarego O.

To mężczyzna, który w styczniu br. groził prezydentom Poznania i Wrocławia. Nawiązując do ataku na Pawła Adamowicza, Cezary O. napisał na jednym z portali społecznościowych:

"Jeszcze Jaśkowiaka i prezydenta Wrocławia... stają się ofiarą swojego lewackiego i bezbożnego podejścia do swoich stanowisk".

"Nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swego czynu"

Cezary O. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 14 stycznia tego roku. W miejscu jego zamieszkania zabezpieczono m.in. komputer, laptopy i telefony komórkowe. Śledczy ustalili, że wcześniej mężczyzna zamieścił na portalu społecznościowym symbol swastyki.



Prokuratura oskarżyła Cezarego O. "o publiczne nawoływanie do stosowania przemocy wobec prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka i prezydenta miasta Wrocławia Jacka Sutryka z uwagi na ich przynależność polityczną, jak również publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa".



Michał Smętkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu tłumaczył, że "podejrzany przyznał się do zamieszczenia zarówno wpisu, jak i faszystowskiego symbolu na portalu społecznościowym, jednakże zaprzeczył, by jego zamiarem było zachęcenie kogokolwiek do zamachu na życie lub zdrowie pokrzywdzonych. Stwierdził, że nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swego czynu".

Groziło mu pięć lat więzienia

Jak poinformował Jacek Jaśkowiak, wyrok w tej sprawie zapadł 8 maja. Jaśkowiak zamieścił na portalu zdjęcie pisma, z którego wynika, że Cezary O. został skazany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres roku próby.









"Ten wyrok to dla osób dopuszczających się przemocy słownej w sieci jasny sygnał, że nie mogą czuć się bezkarne. Brak reakcji byłby przyzwoleniem na takie działania" - napisał na swoim profilu Jacek Jaśkowiak.

Rzeczniczka prezydenta Poznania Joanna Żabierek powiedziała PAP w środę, że Cezary O. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. "Sąd ten wniosek uwzględnił" – podkreśliła Żabierek.



Cezaremu O. za zarzucane mu przestępstwa groziło nawet do 5 lat więzienia.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.