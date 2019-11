Prokurator: spełnił groźbę - zabił żonę i okaleczył jej ciało. Zginęły też cztery przypadkowe osoby

Najpierw zabił żonę, potem zbeszcześcił jej zwłoki. Po wszystkim wysadził w powietrze kamienicę na poznańskim Dębcu. W gruzach zginęły cztery osoby. Rusza proces Tomasza J., który oskarżony jest o pięć zabójstw, 34 usiłowania, znieważenie zwłok i spowodowanie wypadku, w którym ucierpiał jego syn. - Nie było jeszcze takiego procesu w Polsce - komentuje mecenas.

Pierwszą rozprawę śledzić będzie na sali około 150 osób, wśród nich są rodziny mieszkające w kamienicy przy ulicy 28 Czerwca 1956 r., która 4 marca 2018 r. zawaliła się wskutek wybuchu gazu.

Zarzuty

Zdaniem śledczych eksplozja nie była przypadkiem. Odpowiedzialny jest za nią Tomasz J.

Mężczyzna oskarżony jest o cztery przestępstwa:

1) zabójstwo Beaty J. - miał zadać jej kilkanaście ciosów nożem w klatkę piersiową,

3) znieważenie zwłok Beaty J. - 44-latek po zamordowaniu żony miał brutalnie okaleczyć jej ciało,

4) spowodowanie wypadku, w którym ucierpiał ich syn - do wypadku doszło 1 stycznia 2018 r. Na drodze między Plewiskami i Gołuskami samochód, którym kierował Tomasz J., uderzył w drzewo. Beata J. zarzucała mężowi, że celowo doprowadził do wypadku, z zemsty i niezgody na rozstanie. Zdaniem śledczych mężczyzna rzeczywiście umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Ich syn Kacper J. doznał w wypadku ciężkich obrażeń ciała.

"Nie było jeszcze takiego procesu"

- To straszna sprawa - komentuje profesor Piotr Kruszyński z Uniwersytetu Warszawskiego. I zaznacza: - Nie było jeszcze takiego procesu w Polsce.

- Przed rokiem 1998 mogłaby wobec niego zostać orzeczona kara śmierci. Dziś, poza Białorusią, w Europie się jej nie stosuje. Gdyby był sądzony w Stanach Zjednoczonych, za tego typu zbrodnię, mógłby usłyszeć wyrok kilkuset lat więzienia - zauważa prof. Piotr Kruszyński z Uniwersytetu Warszawskiego.

Oskarżonemu grozi dożywocie.

Proces Tomasza J. będzie jawny. Oskarżony na pytania odpowiadać będzie zza kuloodpornej szyby.

Sędzią głównym w procesie Tomasza J. będzie Katarzyna Obst. To znana w Poznaniu sędzia. Zajmowała się m.in. sprawą mężczyzny strzelającego z wiatrówki do ludzi z okna mieszkania na poznańskich Jeżycach (skazała go na 3 lata i 10 miesięcy więzienia) czy dilerów, którzy udzielali narkotyków nieletnim, w tym 14-letniej Nikoli, która zmarła na klatce schodowej na poznańskich Zawadach (zostali skazani na trzy i pół roku więzienia).

Obecnie prowadzi m.in. proces "Ryby" i "Lali", którzy - zdaniem prokuratury - w 1992 r. mieli udawać policjantów i porwać dziennikarza "Gazety Poznańskiej" Jarosława Ziętarę. W 1999 r. Ziętara został uznany za zmarłego. Ciała dziennikarza do dziś nie odnaleziono.

Motyw

Jak wynika z aktu oskarżenia, Tomasz J. od stycznia nie mieszkał w kamienicy. Wcześniej jego żona zażądała rozwodu. Miała mu powiedzieć, że "musiałby jej łeb odrąbać i przyszyć nowy, bo już z nim nie chce być".

Przesłuchani w trakcie śledztwa świadkowie zeznawali, że Tomasz J. groził wtedy, że popełni samobójstwo i pozbawi Beatę J. "wszystkiego, co jest dla niej ważne w życiu". A - jak wynika z zeznań świadków - szczególną wagę przywiązywała do wyglądu.

Kobieta miała się go bać, dlatego wymieniła zamki w drzwiach.

W sobotę rano, gdy doszło do wybuchu w kamienicy, Dorota J. powinna być na pokładzie samolotu. Miała lecieć z Wrocławia do Wielkiej Brytanii i tam spotkać się ze swoim nowym partnerem.

Ojciec wrócił do domu i położył się spać. Gdy rano się obudził, z telewizji dowiedział się o wybuchu w kamienicy.

Zbrodnia

Za zamkniętymi drzwiami mieszkania numer 5 doszło do brutalnego morderstwa.

Według aktu oskarżenia Tomasz J. zadał Beacie J. jedenaście ciosów. Zdaniem biegłych, różnice w długości poszczególnych ran wskazują na to, że użył on więcej niż jednego noża. Śledczy w sumie zabezpieczyli 78 noży znalezionych w gruzach kamienicy.

Ostrze trafiało w klatkę piersiową, serce, płuca. "Beata J. zmarła śmiercią nagłą i gwałtowną" - opisał prokurator. Potem dotkliwie okaleczył i zbeszcześcił jej ciało oraz odciął głowę.

Zdaniem śledczych mogła go do tego popchnąć głęboka frustracja spowodowana tym, że jego życie osobiste kolejny raz "legło w gruzach".

Następnie - jak wynika z aktu oskarżenia - Tomasz J. rozszczelnił instalację gazową odkręcając rurkę prowadzącą do kuchenki. Na rurkach biegli ujawnili ślady jego DNA.

Według biegłego z zakresu pożarnictwa, gaz ulatniał się przez około 10 minut, a do wybuchu w kamienicy doszło w wyniku zapłonu, do którego doszło wewnątrz mieszkania Beaty J. Tym samym mógł to zrobić jedynie Tomasz J.

Śledczy nie wiedzą, dlaczego mężczyzna odkręcił gaz. Zakładają dwie wersje: albo chciał popełnić samobójstwo albo zatrzeć ślady przestępstwa. "Najbardziej prawdopodobna zdaje się być wersja, iż Tomasz J. został zaskoczony w mieszkaniu swojej żony przez Magdalenę i Roberta J., którzy próbowali dostać się do mieszkania" - czytamy w akcie oskarżenia.

W wyniku wybuchu gazu zawaliła się lewa część kamienicy. Kondygnacje runęły od pierwszego piętra aż po poddasze. Pomieszczenia na parterze zostały zagruzowane, wraz z terenem wokół budynku.

Jako, że do wybuchu doszło w mieszkaniu na pierwszym piętrze, niemal w samym środku budynku, śledczy jednoznacznie stwierdzili, że Tomasz J. "przewidywał i godził się tym samym na możliwość, iż doprowadzi do wybuchu i ewentualnego zawalenia się kamienicy, w której zginąć mogą wszyscy jej mieszkańcy".

Przeżył, więc staje przed sądem

Tomasz J. cudem przeżył. W ciężkim stanie trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Miał poparzenia II i III stopnia na 50 proc. powierzchni skóry: głowy, pleców, rąk. Poparzone miał również drogi oddechowe, a ponadto stłuczone płuco i złamane żebro.

Ze względu na obrażenia został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Wybudzono go z niej 13 marca 2018 roku. Nim mógł zostać przesłuchany, trzeba było wykonać badania toksykologiczne, musiał też być przebadany przez dwóch biegłych sądowych z zakresu psychiatrii.

27 marca 2018 r. został formalnie zatrzymany, kolejnego dnia usłyszał zarzuty - te uzupełniono mu w grudniu. Prokuratura uznała, że Tomasz J. odpowie też przed sądem za spowodowanie wypadku drogowego. Zdaniem śledczych umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na miejscu wypadku biegli nie znaleźli żadnych śladów hamowania.

Mężczyzna nie przyznaje się do winy.