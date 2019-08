Miał wysadzić kamienicę i zabić 5 osób. Wiemy, kiedy Tomasz J. stanie przed sądem

Oskarżonemu grozi do ośmiu lat więzienia

20.06. | - Kupiłem butlę turystyczną i ją podłączyłem. Nic więcej nie pamiętam - powiedział w łódzkim sądzie 56-letni Grzegorz S. Prokuratura twierdzi, że to przez niego doszło do eksplozji, po którym zawaliła się część kamienicy w Pabianicach (woj. łódzkie). W tragedii, do której doszło w zeszłym roku zginęła jedna osoba, trzy inne zostały ranne.

