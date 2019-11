Sąd rozdaje wejściówki na proces Tomasza J. "Nie było jeszcze takiego procesu w Polsce"

Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu

Miał zamordować żonę i wysadzić kamienicę. Jest akt...

Najpierw zamordował swoją żonę. Później Tomasz J. - by zatrzeć ślady - wysadził kamienicę w powietrze. W wyniku eksplozji zginęły cztery osoby. To główne ustalenia zakończonego właśnie postępowania dotyczącego tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Poznaniu 4 marca 2018 roku. Prokuratura akt oskarżenia przesłała we wtorek do sądu. Tomaszowi J. postawiła między innymi zarzuty zamordowania pięciu osób i usiłowania zabójstwa trzydziestu czterech. Proces Tomasza J. ma rozpocząć się jesienią.

»