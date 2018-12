Kolców jeszcze nie ma, ale szałowa grzywka już jest

Video: Zoo Poznań

Tuptusia znów urodziła

19.12| Wygląda jak duży szczur z kolcami i "ma szałową grzywkę". Najlepiej czuje się w nocy. Oto kolejna jeżatka afrykańska, która urodziła się w poznańskim zoo. Nie wiadomo jeszcze czy to on czy ona. - Pewne jest to, że to przeurocze zwierzątko i nikt u nas nie ma wątpliwości - mówi Małgorzata Chodyła, rzecznik poznańskiego zoo.

