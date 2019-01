Firma miała wylać ścieki i zabić 20 ton ryb. Sprawa wraca do prokuratury

Foto: TVN 24 Poznań Video: TVN24 Poznań

Masowe śnięcie ryb w Warcie

29.10 | Już nawet kilkanaście ton ryb mogło paść w Warcie za sprawą trującej substancji, która dostała się do rzeki w okolicach Poznania. Do tej pory badania laboratoryjne nie potwierdziły obecności w badanych próbkach wody metali ciężkich, detergentów i cyjanków. Wędkarze nie mają jednak wątpliwości, że do zatrucia doszło i wprost mówią już o katastrofie ekologicznej.

»