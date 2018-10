Wybili szybę, w 16 sekund ukradli drogie rowery. Nagrała ich kamera

Video: internauta / facebook.com

Próba kradzieży uwieczniona na zdjęciach

12.08| Centrum Wrocławia. Ukryty za okularami słonecznymi mężczyzna wyposażony w nożyce do cięcia podszedł do zaparkowanego roweru. Rozwój wypadków zza szyby obserwował właściciel roweru. Gdy sytuacja stała się niebezpieczna wkroczył do akcji, przeskoczył przez metalową barierkę i spłoszył niedoszłego złodzieja. Sytuacja została uwieczniona na zdjęciach. Sprawą zajmuje się policja.

