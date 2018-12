Miasto rozdało choinki przedsiębiorcom. Pierwszą już skradziono

Trzy osoby kręcą się przed witryną sklepu obuwniczego i bujają choinką. Po chwili odchodzą, by wrócić po kilkunastu sekundach i ukraść świąteczne drzewko. Wszystko nagrała kamera monitoringu.

Poznań rozdał 200 choinek lokalnym przedsiębiorcom. Mają zdobić miasto Ponad 200 małych... czytaj dalej » Ponad 200 małych choinek rozdało miasto Poznań lokalnym przedsiębiorcom, restauratorom i organizacjom. Udekorowane lampkami drzewka ozdobiły ulice w centrum miasta, w tym ulicę Święty Marcin.

To właśnie stamtąd w poniedziałek po godzinie 6 skradziono jedno z drzewek.

"Choinkę dostaliśmy od miasta za pośrednictwem Koalicji Święty Marcin zaledwie 3 dni temu. Dzisiaj rano ktoś o 6:30 ją ukradł a ślady zostały na chodniku" - czytamy poniedziałkowy wpis na fanpage'u sklepu obuwniczego.

Wszystko jest nagrane

Wszystko nagrała jedna z kamer monitoringu. Na filmie widzimy dwóch mężczyzn i kobietę, która buja drzewko. Po chwili cała trójka odchodzi, by po przejściu kilku metrów zawrócić. Chłopak pochyla się nad choinkę i próbuje wyrwać kabel od lampek. Gdy nie udaje mu się to samą ręką, przydeptuje kabel i znów go ciągnie. Dziewczyna w tym czasie przytrzymuje drzewko. Po chwili lampki gasną, a cała trójka odchodzi z choinką.

Poznański most wrócił po 50 latach. Jako świąteczna iluminacja W Poznaniu przy... czytaj dalej » - Inicjatywa choinkowa naprawdę to coś bardzo fajnego, miałem nadzieję, że choinki wystawione na zewnątrz udekorowane światełkami będą miały swój klimat i nie przyszło mi do głowy, że może znaleźć się ktoś komu może się ona przydać - mówi Daniel Rykert ze sklepu obuwniczego.

Choinka wróci

O kradzieży od razu zawiadomił straż miejską. - Złożyłem zgłoszenie za pomocą formularza na stronie internetowej, żeby przetestować jak nasza straż miejska działa i czy zareaguje na takie rzeczy. Na maila otrzymałem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia - tłumaczy Rykert. I dodaje, że jeszcze we wtorek zamierza zanieść na policję nagranie z kamery monitoringu, na którym widać sprawców.

Jak zapewnia, choinka wkrótce przed wróci przed sklep. - Tym razem będę musiał chować ją na noc i na weekendy, a chciałem żeby ta ulica w końcu odzyskała choć trochę tego dawnego świątecznego klimatu - kończy.