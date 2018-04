Szarpał recepcjonistkę w hostelu, ukradł pieniądze z kasetki. Poznajesz go?

Przez minutę szarpał się z recepcjonistką w poznańskim hostelu. W końcu dopiął swego. Mężczyzna sięgnął do kasetki z pieniędzmi i zabrał z niej gotówkę. Potem uciekł. Zajście nagrała kamera monitoringu. Policja szuka sprawcy.

Zuchwała kradzież w restauracji. Uciekli z telewizorem pod pachą Wykorzystali to,... czytaj dalej » Poznańska policja szuka młodego mężczyzny, który miał okraść hostel przy ul. Mielżyńskiego. Jest on podejrzewany o rozbój.

Do zdarzenia doszło nad ranem 21 stycznia.

Na nagraniu z monitoringu widać recepcjonistkę, która siedzi przy biurku. Po chwili podchodzi do niej mężczyzna. Zaczyna szarpać pracownicę hostelu. Kobieta próbuje go odepchnąć. Pokazuje mu, że ma natychmiast wyjść z lokalu. Bezskutecznie. Po chwili szarpaniny mężczyzna sięga do kasetki i wyciąga z niej pieniądze. Potem ucieka z gotówką.

Policja prosi o pomoc

Złodziej chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, że cały incydent nagrała kamera monitoringu. Po kilku miesiącach poszukiwań sprawcy, policja zdecydowała się opublikować jego wizerunek.

- Osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrania i zdjęć lub mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Poznań Stare Miasto pod numerem telefonu 61 841 24 11 lub pod numerem alarmowym 997 - apeluje poznańska policja.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.