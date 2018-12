Ze słuchawkami na uszach prosto pod tramwaj. "Nawet nie spojrzała"





Foto: MrKubalec | Video: MrKubalec Dziewczyna nawet się nie rozejrzała

Mogła zginąć i nawet nie zdawała sobie z tego sprawy. W Poznaniu młoda dziewczyna weszła wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Na czerwonym świetle i ze słuchawkami na uszach. Zupełnie nie oglądając się czy coś nie jedzie. - A potem to nas nazywają mordercami - denerwuje się motorniczy, który opublikował nagranie, na którym widać zdarzenie.

Taksówką tuż przed tramwajem. Centymetry od wypadku Taksówka wyjeżdża... czytaj dalej » Do sytuacji doszło 9 października, ale motorniczy film opublikował dopiero teraz. - W czwartek tramwaj potrącił tam człowieka. Pisały o tym lokalne media, a ludzie, którzy nie wiedzieli, co się wydarzyło, już wyżyli się w internecie na motorniczych, że to "mordercy". No to im pokazałem, jak wiara tam przechodzi - komentuje motorniczy.

"Nawet nie spojrzała"

Tego dnia obsługiwał linię nr 10 i dojeżdżał właśnie do pętli Połabska. Wszystko rozegrało się na ostatnim na trasie skrzyżowaniu - alei Solidarności z ulicą Rylejewa.

Młoda dziewczyna ze słuchawkami na uszach weszła na przejście dla pieszych, mimo, że miała czerwone światło. - Nawet nie spojrzała się w moją stronę, więc zacząłem hamować - opisuje motorniczy.

Kręci filmy z kabiny motorniczego. "Dla swojego bezpieczeństwa" Nagrywa... czytaj dalej » Natychmiast zaczął dzwonić i uruchomił - jak pisze - "wszystkie możliwe hamulce, włącznie z szynowymi". - Dlatego nic się nie stało - podkreśla.

"Takie sytuacje zdarzają się prawie codziennie"

Piesza nawet się nie obróciła. Prawdopodobnie muzyki słuchała tak głośno, że zupełnie nie usłyszała dzwonka. Ruszyła dalej i weszła na jezdnię, gdzie pokonywała dalszą część skrzyżowania. "K***a, nie wierzę" - słychać na filmie komentarz motorniczego.

- Totalna ignorancja - mówi autor nagrania. I podkreśla, że wchodzenie z słuchawkami na głowie na czerwonym świetle może po prostu skończyć się tragicznie.

- Generalnie takie sytuacje zdarzają się prawie codziennie, jak nie pieszy, to samochód. Jak widzę, że kierowca czy pieszy nie patrzy w moją stronę, to z automatu zwalniam. Tak nas uczą. I to miało miejsce tutaj - kończy.