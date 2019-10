Zamiast w śmietniku wylądują na scenie. Drugie życie śmieci

Foto: tvn24 Video: TVN24 BiS

Na tej wyspie nie znajdziesz ani jednego papierka. "Ludzie...

16.06 | Wyspy Galapagos to prawdopodobnie najczystsze miejsce na Ziemi. - To wynika z tego, że 98 procent terenu tego archipelagu to park narodowy. Tam ludzie we krwi mają segregację śmieci, oszczędność wody, dbanie o środowisko - tłumaczyła Patrycja Jaskot, dziennikarka i podróżniczka. Dodając, że na Galapagos mieszka 30 tysięcy osób. - Ci ludzie bardzo doceniają to co mają od matki natury w gratisie - wskazywała. Zdaniem Patrycji Jaskot, "Galapagos powinno być wzorem dla reszty świata, na przykład dla Azji, która zaraz utonie w śmieciach". Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

»