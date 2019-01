Zmarła matka 8-miesięcznych bliźniąt, w jej krwi była toksyczna substancja





Zabieg w klinice medycyny naturalnej zakończył się dla niej tragicznie. U 36-latki stwierdzono zatrzymanie krążenia. Resuscytowano ją pół godziny, po czym przewieziono do szpitala. Tam zmarła. Jak podają lekarze szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, kobiecie najprawdopodobniej podano w klinice dymetylosulfotlenek. - To substancja o działaniu toksycznym, ma działanie paraliżujące, podobne do działania pestycydów - mówi Stanisław Rusek rzecznik poznańskiego szpitala.

- Trafiła do szpitala z tak zwanej kliniki medycyny integracyjnej, gdzie nastąpiło u niej zatrzymanie krążenia. Personel wezwał pogotowie ratunkowe, dokonano 35 minutowej resuscytacji pacjentki, następnie przewieziono ją do szpitala - informuje Stanisław Rusek, rzecznik Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Kobiecie przeprowadzono kompleksowe badania: toksykologiczne, laboratoryjne, badanie krwi, rentgen klatki piersiowej, USG jamy brzusznej oraz tomograf komputerowy głowy.

Zmarła na drugi dzień

Niestety jej stan się nie poprawiał. - Kobieta trafiła do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, gdzie następnego dnia zmarła - podaje Rusek.

Klinika, w której leczyła się kobieta, sama siebie nazywa kliniką medycyny naturalnej. Oferuje m.in. dożylne wlewy witaminowe wspomagające odporność oraz terapie wspierające jak masaż terapeutyczny, zabiegi Bowena, refleksologię i pizometryczną relaksację mięśni. Poza tym ma oferować leczenie nowotworów przy pomocy wlewów z witaminy C.

Zabieg, jakiemu poddała się kobieta zakończył się tragicznie.

Prokuratura bada sprawę

Szpital natychmiast powiadomił o śmierci 36-latki organy ścigania. - Nasz personel skierował sprawę do prokuratury z podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa - informuje Rusek.

Poznańska prokuratura wszczęła już postępowanie w tej sprawie.