Radna w stroju pszczoły walczy o ogród miododajny. "Kąsa uprzejmie"

Happening artystyczny w proteście przeciw słowom radnej

26.09 | Szczecińska radna zaproponowała, by "patologię" wysiedlić z centrum miasta do kontenerowych osiedli "pod ścisłą ochroną i nadzorem". W ich miejsce do lokali zaprosiłaby artystów. – Takie kolonie karne to niefortunny pomysł – uważa studentka Akademii Sztuki i w proteście sama wprowadza się do kontenera.

