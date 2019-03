Postawił pianino na rynku i zagrał Chopina





Ma na swoim koncie niejeden koncert w plenerze. Tym razem zaskoczył w centrum Poznania. Młody muzyk postawił na rynku pianino i dał koncert. Dzięki niemu poznaniacy mogli sobie przypomnieć utwory Chopina.

"Every Breath You Take" na kilkadziesiąt gitar Happening... czytaj dalej » Na poznańskim rynku można usłyszeć utwory Fryderyka Chopina. I to nie z głośnika w kawiarnianym ogródku, a na żywo. Koncert muzyki wielkiego polskiego kompozytora zafundował uczeń szkoły muzycznej, który postawił na rynku pianino.

- Od dłuższego czasu grywam na ulicy. Zaczynałem od keyboardu, ale wiadomo, że to nie daje takiego efektu. Nie można też zagrać takich fajnych rzeczy jak na pianinie - mówi Wiktoriusz Robaszkiewicz z Murowanej Gośliny.

Na wózek i na rynek

Pianino trochę waży, ale młody muzyk sam przetransportował instrument na brukowany rynek. - Najpierw wiozę je autem, ale niestety nie mogę tak wjechać na rynek. Parkuję najbliżej jak się da, a potem stawiam pianino na takim metalowym wózeczku i wiozę na miejsce - tłumaczy Wiktoriusz.

Turyści i mieszkańcy Poznania doceniają trud młodego muzyka.

- Ludzi interesuje to, jak gram, bo to jednak rzadkość. Ludziom się podoba, ja lubię grać, a przy okazji zarabiam jakieś pieniądze - dodaje muzyk.

