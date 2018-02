Leżała na chodniku, była już sina. Policjanci uratowali 2,5-letnią dziewczynkę





2,5-latka leżała na chodniku w Poznaniu. Dziewczynka straciła przytomność, przestała oddychać i robiła się sina. Dookoła niej zgromadzili się przechodnie. Pomocy udzielili jej policjanci po służbie.

Główka dziecka zaklinowała się w huśtawce. Zrozpaczona matka wezwała policjantów Policjanci z... czytaj dalej » Agnieszka Dutkiewicz i Tomasz Pankros byli już po służbie, wracali do domu. Wtedy na chodniku na ul. Dąbrowskiego w Poznaniu zauważyli kilka osób pochylających się nad małym dzieckiem.

- Kolega powiedział: Agnieszka, zjedź, zjedź! - relacjonuje policjantka.

Policjanci zatrzymali się i podeszli do nich, żeby sprawdzić co się stało.

Ruszyli z pomocą

Wtedy okazało się, że sytuacja jest dramatyczna. - 2,5-letnia dziewczynka straciła przytomność, przestała oddychać i zaczęła sinieć. Policjanci okryli dziecko swoimi kurtkami i zaczęli udzielać pierwszej pomocy - opowiada Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

"Mój syn nie oddycha". Ratownik pomógł przez telefon uratować 2-latka Ratownik medyczny... czytaj dalej » I tak jeden z policjantów wraz z matką dziewczynki zaczął reanimować dziecko. W tym czasie towarzysząca mu policjantka wezwała pomoc.

- Intensywna reanimacja przyniosła efekt, dziewczynka odzyskała oddech i tętno. Na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego, której zostało przekazane dziecko. Cieszymy się, że ta sytuacja miała tak pozytywny finał - mówi Święcichowski i podkreśla, że w tej sytuacji kluczowa była znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzięki szybkiej i fachowej pomocy udało się uratować dziewczynkę. - W takich sytuacjach liczą się minuty. Warto nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam kogoś ratować - dodaje policjant.

Policjantka chwali mamę

Radości nie kryje także policjantka. - To był chyba najszczęśliwszy moment w tym dniu - mówi Agnieszka Dutkiewicz o chwili, gdy dziewczynka zaczęła dawać oznaki życia.

Podkreśla też dzielną postawę mamy. - Była cały czas przy niej, na zmianę z kolega ją resuscytowali. Mimo całej nerwowej sytuacji była bardzo opanowana. Nie każda potrafiłaby się tak zachować w takim momencie - mówi.

Nie wiadomo, co dokładnie stało się dziewczynce. - W trakcie jazdy mama zauważyła, że oczka poszły jej do góry. Zatrzymała się na poboczu i od razu podjęła reanimację. Z tego co mama mówiła, nie miała nic w buzi, ani na nic nie chorowała - kończy Dutkiewicz.

ZOBACZ JAK UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY DZIECKU

W pierwszej kolejności sprawdź funkcje życiowe – oddech i oznaki krążenia. Jeśli nie wyczuwasz oddechu, wezwij natychmiast Pogotowie Ratunkowe (nr 112 lub 999). Udrożnij drogi oddechowe i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Zastosuj 2 wdechy i uciskaj na środku klatkę piersiową 30 razy dwoma rękoma (u dzieci jedną ręką). Prowadź resuscytację aż do przyjazdu Pogotowia Ratunkowego lub do odzyskania krążenia i oddechu przez poszkodowanego. KWP Poznań

