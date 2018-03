Youtuber Grzegorz G. zatrzymany. Policja: popełnił szereg skrajnie kontrowersyjnych przestępstw





Poznańska policja zatrzymała kontrowersyjnego youtubera Grzegorza G. 21-latek jeszcze w piątek ma usłyszeć zarzuty dotyczące między innymi namawiania nieletnich dziewczynek do rozbierania się przed kamerą internetową.

Wychowawca z domu dziecka z zarzutami molestowania Od dwóch do 12... czytaj dalej » Grzegorz G.pochodzi z województwa lubuskiego, ale od pewnego czasu mieszkał w Poznaniu. I to tutaj prowadził dość popularny kanał streamowy.

- Publikował relacje na żywo. Część z tych nagrań była skrajnie kontrowersyjna. Materiał dowodowy wskazuje na to, że popełnił on szereg różnych wykroczeń, które w naszej ocenie, w ocenie prokuratorów, zasługują na zarzuty i odpowiedzialność przed sądem - przyznaje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

W związku z tym policjanci zatrzymali Grzegorza G. Stało się to w czwartek po południu w jego mieszkaniu w Poznaniu.

Jeszcze w piątek Grzegorz G. ma zostać przesłuchany. Niewykluczone, że usłyszy zarzuty. Na razie policjanci wraz z prokuraturą analizują sprawę.

- Mężczyzna usłyszy najprawdopodobniej od prokuratora zarzuty dotyczące gróźb karalnych, namawiania do nienawiści, namawiania do popełnienie przestępstwa i namawiania nieletnich dziewczynek do rozbierania się przed kamerkami internetowymi - wylicza Borowiak.

Kiedy G. zostaną przedstawione zarzuty, prokurator zdecyduje czy będzie wnioskował o środek zapobiegawczy.

Zablokowali jego kanał

W ubiegłym tygodniu Radio Poznań wyemitowało cykl materiałów o wulgarnych transmisjach Grzegorza G., w których – jak podaje radio - "molestował i lżył swoich widzów, wśród których były osoby niepełnoletnie". Ostatecznie serwis YouTube zablokował jego kanał, a youtuber winą za decyzję serwisu obarczał "zawistną konkurencję i media".



Przed zamknięciem kanału miał około 250 tys. subskrybentów, czyli stałych widzów.

