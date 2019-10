"Bili pięściami, kopali, wybijali szyby". Policja ujęła drugiego podejrzanego o brutalne pobicie

Foto: KWP Poznań Video: tvn24

Stara Huta. Zatrzymani za pobicie strażaków ochotników

12.09|O drugiej w nocy grupą przyszli do remizy. Wyłapywali tych, którzy byli w mundurach strażackich i bili ich - informuje policjantka. Zarzuty pobicia ma już sześć osób, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Cztery trafiły już do aresztu. - By rozbić ich solidarność - podkreśla prokurator.

