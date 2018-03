Prokuratura przesłuchuje świadków, policjanci przeszukują gruzowisko. W zawalisku po kamienicy chcą znaleźć narzędzie zbrodni. - Zabezpieczyliśmy cały gruz. Jest on wywożony w miejsce, gdzie może być składowany i poddany szczegółowym oględzinom. Te cały czas prowadzimy - powiedziała w środę Magdalena Mazur-Prus, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Wybuch miał zatuszować morderstwo? Media: Był o nią zazdrosny, ona winiła go za wypadek syna On miał być... czytaj dalej » Kamienica przy ul. 28 Czerwca w Poznaniu zawaliła się w niedzielę rano - prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu. W ruinach budynku znaleziono ciała pięciu osób, 21 zostało rannych.

Czy eksplozja miała zatuszować morderstwo? Tego wciąż nie wiadomo. Policja i prokuratura długo milczały. Nie chciały komentować sprawy. Dziś to się zmieniło.

Prokurator Magdalena Mazur-Prus powiedziała, że na jednym z ciał stwierdzono obrażenia, które biegli jednoznacznie określili, jako zadane przez osoby trzecie.

Podkreśliła, że w związku z tymi ustaleniami "jest uzasadnione podejrzenie, iż ta osoba została zamordowana, a wybuch mógł być konsekwencją próby ukrycia takiego przestępstwa".

- Biegli określili nam rodzaj narzędzia, które mogło być użyte do przestępstwa. Przeszukiwane jest gruzowisko na miejscu zdarzenia, w drugiej kolejności przeszukany zostanie też gruz wywieziony z miejsca katastrofy - przyznała Mazur-Prus w rozmowie z reporterem TVN24.

"Zabezpieczyliśmy gruz"

Na zawalisku cały czas pracują policjanci.

- Zabezpieczyliśmy cały gruz, który jest pozostałością po tej części budynku. Jest on wywożony w miejsce, gdzie może być składowany i poddany szczegółowym oględzinom. Te cały czas prowadzimy. Te czynności zakończą się dopiero wtedy, gdy cały gruz zostanie przejrzany, opisany i powstanie protokół - powiedziała Mazur-Prus.

Reporter TVN24 ustalił też, że śledczy przesłuchali już niemal wszystkich poszkodowanych. Rozmawiali też z ich bliskimi. Wszystko po to, by ustalić, co wydarzyło się tuż przed wybuchem oraz jak doszło do tej eksplozji.

Postępowanie cały czas prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie.

- Na tym etapie postępowania, niespełna trzy dni po zdarzeniu, bardzo trudno jest w sposób jednoznaczny określić, kto jest odpowiedzialny za to zdarzenie - powiedziała Mazur-Prus. Przypomniała też, że obecnie śledczy czekają na wyniki przeprowadzonych w środę sekcji zwłok, by móc ustalić, jaka była bezpośrednia przyczyna zgonu tych osób.

Co z tym gazem?

"Rozmiar tej tragedii jest trudny do udźwignięcia". Stracili wszystko, dociera do nich, co się stało Poszkodowani w... czytaj dalej » Jak dokładnie doszło do wybuchu w kamienicy? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prokurator twierdzi, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by powiedzieć, "ażeby wybuch nastąpił na skutek celowego działania innej osoby, która uszkodziła instalację".

- Cały czas musimy brać pod uwagę taką hipotezę, że wybuch mógł zostać spowodowany na przykład uszkodzeniem instalacji, na które nie miało wpływu działanie człowieka – podkreśliła Mazur-Prus.

Na miejscu tragedii pracuje biegły z zakresu gazownictwa. Ma przeprowadzić oględziny, zapoznać się ze stanem technicznym budynku. Przeanalizuje też zeznania osób, które mogą wskazać, jak doszło do wybuchu.

