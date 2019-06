Po śmierci Jasia drogowcy wprowadzają zmiany na niebezpiecznym skrzyżowaniu

Już dwa lata temu mieszkańcom poznańskiego Łazarza obiecywano poprawę bezpieczeństwa na ulicy Hetmańskiej. Dopiero śmierć 8-letniego chłopca sprawiła, że zmieniono tam organizację ruchu. Drogowcy zamierzają też poszerzyć azyle dla pieszych na sąsiedniej ulicy. - Wcześniej nie było na to pieniędzy. Teraz po 10 dniach od śmierci Jasia jest decyzja, żeby to wszystko zrobić. Trochę to smutne - komentują mieszkańcy.

8-latek zginął na skrzyżowaniu w Poznaniu. Prokuratura: tramwaj miał "zielone" Tramwaj, pod... czytaj dalej » 8-letni Jaś zginął 5 czerwca na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego.

Według wstępnych ustaleń policji, dziecko przebiegało przez ulicę na pasach i na czerwonym świetle wbiegło pod koła tramwaju linii numer 1, jadącego ulicą Hetmańską w kierunku Franowa. Mimo 40-minutowej reanimacji chłopiec zmarł.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Potwierdziła, że tramwaj miał sygnał "droga wolna". Śledczy weryfikują jeszcze czy sygnalizacja działała prawidłowo.

Miało być bezpieczniej

Jak dotąd śledczy nie sprawdzali czy skrzyżowanie spełniało wszelkie normy bezpieczeństwa. A zdaniem mieszkańców i osiedlowych radnych tak nie było. Wysepka, na której piesi czekają na zielone światło ma jedynie około 1,5 metra szerokości. A to za mało.

- To azyl, na którym strach stać. Za plecami jadą auta 70 kilometrów na godzinę, a z przodu tramwaj - pewnie ze 40 kilometrów na godzinę. Strach drgnąć. Skoro azyl jest za wąski, pieszy powinien mieć cały czas zielone światło, również przez torowisko - mówił Andrzej Janowski, przewodniczący rady osiedla św. Łazarz.

"Staliśmy na światłach i tylko widzieliśmy dziecko w powietrzu". 8-latek zginął pod kołami tramwaju W Poznaniu na... czytaj dalej » Uważa on, że należy sprawdzić czy brak reakcji urzędników mógł przyczynić się do śmierci 8-latka.

Bo już dwa lata temu, po innym wypadku z udziałem uczniów, rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 77 wnioskowali o poprawę bezpieczeństwa na tej krzyżówce. I te zmiany drogowcy mieli im obiecać. Tyle, że jak mówią tramwaje wciąż w tym miejscu pędzą, a wysepki są zbyt wąskie.

To ma się jednak zmienić.

Zarząd Dróg Miejskich tuż po wypadku poinformował, że po spotkaniu zespołu do spraw usprawnień transportu publicznego, wprowadził zmiany na skrzyżowaniu.

- Do czasu wypracowania optymalnego rozwiązania wstrzymano realizację priorytetu dla tramwaju na sygnalizacji świetlnej - informowała nas Agata Kaniewska, rzeczniczka prasowa ZDM Poznań.

Tym samym piesi mają "zieloną falę" i mogą przejść przez wszystkie przejścia naraz.

To jednak dopiero początek sporych zmian, jakie czekają ta krzyżówkę.

- Wcześniej na poszerzenie azylu dla pieszych nie było pieniędzy. Teraz po 10 dniach od śmierci Jasia jest decyzja, żeby to wszystko zrobić. Trochę to smutne - mówi Sylwia Czapla, przedstawicielka rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 77, która dwa lata temu zbierała podpisy pod petycją dotyczącą poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.

Zmiany wprowadzono po wypadku

Co planują drogowcy? "Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji budowlanej dla przebudowy skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Dmowskiego. Będą one wymagać korekty kierunków ruchu pojazdów na przecięciu ulic. Nastąpi poszerzenie azyli i zawężenie pasów jezdni ul. Hetmańskiej, tak żeby piesi czuli się na tym skrzyżowaniu bezpieczniej. Jednocześnie z uwagi na ograniczony dostępny pas drogowy zamknięty zostanie lewoskręt z ul. Hetmańskiej w ul. Dmowskiego (dla kierowców jadących od ul. Głogowskiej)" - czytamy na stronie ZDM.

Zmienić ma się także program sygnalizacji świetlnej na tym i na sąsiednim skrzyżowaniu ulicy Hetmańskiej z Kolejową.

Protest uczniów

Mimo zapowiedzi drogowców, w poniedziałek na skrzyżowaniu protestowali uczniowie dwóch szkół podstawowych nr 26 i 77 z poznańskiego Łazarza. W poniedziałek o godzinie 10 pojawili się na ulicy Hetmańskiej z transparentami "Pierwszeństwo dla pieszych, nie dla tramwaju", "Idę do szkoły", "Zwolnij chcę żyć", "Uwaga szkoła!", "Chcę bezpiecznej drogi do szkoły" i zablokowali przejście dla pieszych.

W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nich na tej zebrze.

- Azyle dla pieszych są za wąskie, system ITS blokuje pieszych na nich - gdy nadjeżdża tramwaj, to zapala się dla nas czerwone światło na środkowym przejściu i zostajemy uwięzieni między ulicą Hetmańską, gdzie pędzą auta a torowiskiem, po którym tramwaje pędzą 50-60 kilometrów na godzinę - wymieniała wszystkie bolączki Sylwia Czapla.

Problemy nie tylko na Hetmańskiej

"Auto szorujące pośladki czy tramwaj łaskoczący dziecko w nóżki?". Tu muszą wybierać - Z wózkiem nie... czytaj dalej » Poniedziałkowa manifestacja miała też pokazać, że piesi nie czują się bezpiecznie nie tylko tutaj, ale też na innych przejściach dla pieszych. - Jest ich wiele. Na nich jeszcze nie doszło do tragedii - tłumaczy Czapla.

W 2017 r. pisaliśmy o podobnym problemie na ulicy Głogowskiej. W najwęższym miejscu piesi mają tam ledwie metr między jezdnią a torowiskiem. Do dziś przystanków nie przebudowano.

Tam też ZDM zapowiedział zmiany. "Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, są planowane zmiany w ramach kompleksowego programu pod roboczą nazwą "Górczyn-Łazarz" na ul. Głogowskiej od mostu Dworcowego do ul. Ściegiennego, szczególnie w rejonie rynku Łazarskiego. Poszerzone i wydłużone zostaną platformy przystankowe oraz azyle dla pieszych. Pozwoli to nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale też przystosować przystanki do 45-metrowych tramwajów, które Miasto zamierza w najbliższych latach kupić" - czytamy w komunikacie.