W samej piżamie wypisali ją ze szpitala. 70-latka o 5 rano pieszo wracała do domu

Video: Adrianna Otręba / Fakty Online

23.04.2015 | Dwulatka sama, bosa i tylko w piżamie na...

Nie chce, by mówiono o nim „bohater”. To jednak dzięki jego reakcji nic nie stało się dwuletniej dziewczynce, która wyszła sama z domu. Sierżant Andrzej Morawek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wracał rano po służbie, kiedy zobaczył ubrane tylko w piżamę, bose dziecko bez opieki przy ruchliwym skrzyżowaniu. – Zauważyłem, że nikt się tą dziewczynką nie interesuje, mimo że wokół było parę osób, które mogłyby to zrobić – mówi policjant. Wezwał pogotowie i zaopiekował się dziewczynką, okrywając ją własną kurtką. Szczegóły tej historii w materiale Adrianny Otręby.

