"Wywęszył opakowania z brunatnym proszkiem". Narkotyki w myjni samochodowej

Foto: KWP Poznań Video: TVN 24 Poznań, KWP Poznań

Mefedron w myjni samochodowej

19.07| - Naklejki na opakowaniach mówiły, że to sól do kąpieli - mówi rzecznik policji. To nie była sól. Policjanci z psem tropiącym weszli na teren jednej z myjni samochodowych w Poznaniu. Istniało podejrzenie, że jej właściciel może mieć związek ze sprzedażą narkotyków. Na miejscu znaleziono ukryte osiem kilogramów mefedronu i ponad 100 tysięcy złotych w gotówce.

