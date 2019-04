W drodze krzyżowej przeszli przez obóz, w którym Niemcy po raz pierwszy użyli gazu do mordowania ludzi

Video: tvn24

Misterium Męki Pańskiej w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

19.04 | Misterium Męki Pańskiej w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej osiągnie swą kulminację w Wielki Piątek. W inscenizacji męki Chrystusa rokrocznie uczestniczą dziesiątki tysięcy wiernych. Słowo pasterskie skieruje do nich metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który będzie przewodniczył uroczystościom. Misterium rozpocznie się wcześnie rano przy kaplicy Kajfasza, skąd wyruszy procesja Drogi Krzyżowej do kościoła Ukrzyżowania. Tam odbędzie się liturgia wielkopiątkowa. Po jej zakończeniu symboliczne ciało Chrystusa zostanie przeniesione w procesji do kaplicy Grobu Pana Jezusa.

»