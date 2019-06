"Wolność" rozświetla Poznań

W Poznaniu pojawił się neon z napisem "Wolność" - nowa instalacja góruje nad pl. Wolności. - Niech każdy odnajdzie w niej własną treść, a neon niech będzie symbolem Poznania przez długie lata - mówił tuż po uroczystym rozświetleniu neonu jego pomysłodawca.

Dziki osioł, peepshow i wielki rollercoaster. Takie było pierwsze wesołe miasteczko w Polsce Dzieciaki... czytaj dalej » Poznań też świętuje 30. rocznicę wyborów 4 czerwca. Z tej okazji w stolicy Wielkopolski zaplanowano różne wydarzenia.

W niedzielę na poznańskim pl. Wolności odbył się hiphopowy koncert donGURALesko.

- W 1989 miałem 9 lat, 4 czerwca pewnie biegałem z kolegami po podwórku z karabinem. Ale nie zmienia to faktu, że jestem beneficjentem tego, co się wtedy stało. Bo przyszło mi żyć w wolnym kraju - mogę iść po bułki do sklepu, bomby z nieba nie lecą, jestem z tego powodu bardzo wdzięczny. Uczę moje dzieciaki, że warto brać udział w wyborach. Nic o nas bez nas! - mówił artysta na scenie.

Nad Poznaniem świeci "Wolność"

Tuż po koncercie, około godz. 22, po raz pierwszy rozświetlono nowy poznański neon „WOLNOŚĆ”. Znajduje się on na budynku Arkadii. Pomysłodawcą neonu jest Kamil Kłopocki.

- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że neon mógł powstać Konsultacje pomysłu trwały blisko rok, dziś nie jestem w stanie wymienić z imienia i nazwiska wszystkich, którzy przy nim pracowali. Dziękuję Annie Jęchorek, która ten neon zaprojektowała. Bez względu na to, jaka idea przyświecała mi początkowo, nie chciałbym, by ta instalacja miała jakiekolwiek zabarwienie polityczne. Niech każdy odnajdzie w niej własną treść, a neon niech będzie symbolem Poznania przez długie lata - mówił pomysłodawca.

Nowy neon przypadł do gustu poznaniakom.

- Podoba nam się. Bardzo pozytywny przekaz. Jesteśmy trochę zaskoczeni formą, ale jest naprawdę ciekawa - powiedzieli Ola i Marcin, mieszkańcy Poznania.

- Każdy może wyczytać z tego neonu coś dla siebie. On świeci dla wszystkich - dodał Staszek.

