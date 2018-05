Poznań: pierwsze dzieci z miejskiego programu in vitro. "Od razu bliźniaki"

Zdrowe bliźniaki - chłopczyk i dziewczynka – to pierwsze dzieci, które urodziły się w Poznaniu w ramach miejskiego programu in vitro. Obecnie, dzięki programowi, potomstwa spodziewa się niemal 90 kolejnych par.

Poznań sfinansuje in vitro. "To szansa dla blisko 400 rodzin" Rada Miasta... czytaj dalej » - Niezwykle uradowała mnie wiadomość, że para, która skorzystała z miejskiego programu in vitro, doczekała się upragnionych pociech. To pierwsze narodziny - i od razu bliźniaki. Czekamy na kolejne, bo dzięki programowi potomstwa spodziewa się obecnie aż 87 par – powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Dzieci przyszły na świat w szpitalu przy ul. Polnej.

Poznański program in vitro działa w stolicy Wielkopolski od połowy ubiegłego roku. Za jego realizację odpowiadają w mieście trzy placówki - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań oraz IVITA.

Kto może skorzystać?

Pary, które chciałyby skorzystać z dofinansowania w ramach programu, nadal mogą się zgłaszać. Program zakłada dofinansowanie do 5 tys. zł do każdej z trzech prób dla danej pary. Koszt realizacji programu wynosi ponad 1,8 mln zł rocznie. Program ma być realizowany do 2020 r.



Wśród kryteriów, jakie muszą spełnić poznańskie pary, które chcą się ubiegać o dofinansowanie w ramach programu, jest m.in. udokumentowane, bezskuteczne leczenie niepłodności, wiek kobiety w granicach 20-43 lata oraz zamieszkanie na terenie Poznania.



Jak wskazuje poznański magistrat, dofinansowanie do procedury in vitro jest przyznawane według kolejności zgłoszeń, na podstawie daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej.

