Na podstawie jednego zdjęcia odtworzyli kultowy neon

Najsłynniejsza w Poznaniu plaża nad jeziorem Strzeszyńskim doczekała się nowej atrakcji. To neon "Strzeszynek-wypoczynek" ze słońcem, falami i żaglówką. Identyczny, choć w mniejszej skali, wisiał przez lata przy skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej. Teraz udało się go odtworzyć i to na podstawie tylko jednego, słabej jakości zdjęcia.