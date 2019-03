Samolot przeleciał przez operę, potem padły strzały. Tak przypomnieli o powstaniu

Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania, wybuch walk czy bitwa o Ławicę - te wszystkie wydarzenia pokazano w czwartek na elewacji Teatru Wielkiego w Poznaniu. Tłumy obejrzały spektakl światła, dźwięku oraz efektów specjalnych przypominający o 100-leciu Powstania Wielkopolskiego.

Retro zdjęcia, escape room i dioramy. Wielkopolska świętuje stulecie powstania Miasteczko... czytaj dalej » Mapping na budynku poznańskiej opery i laserowy pokaz to kolejny element obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego.

Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 r. Rozpoczął je przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania i jego przemówienie z balkonu Hotelu Bazar. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy przejęto lotnisko Ławica. Do połowy stycznia wyzwolono większą część Wielkopolski.

Wszystko na ścianie

Wszystkie te wydarzenia przedstawiono podczas mappingu. Na elewacji Teatru Wielkiego zobaczyć można było przyjazd pociągu z Paderewskim, wybuch powstania czy przelatujące samoloty zdobyte przez polskich żołnierzy.

Setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Prezydent i premier w Poznaniu Inscenizacje... czytaj dalej » Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany pomiędzy Niemcami a państwami Ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

Oprócz mappingu przygotowano pokaz laserowy. Cały pokaz zaprezentowano trzykrotnie w ciągu dwóch godzin. Zobaczyły go tysiące poznaniaków zebranych wokół fontanny w parku Mickiewicza.

Na czas pokazu z ruchu wyłączono ulice Fredry. Ograniczono też przelot samolotów nad miastem.