Spróbują wydobyć nagrobki z dna jeziora. Trafiły tam, by zatrzeć pamięć o Żydach

W jeziorze Rusałka w Poznaniu leżą tysiące macew. Połamanymi nagrobkami hitlerowcy kazali umacniać brzegi budującym zbiornik Żydom i Polakom. Po blisko 80 latach woda odsłania pamiątki sprzed lat. Prezydent miasta obiecuje przynajmniej część z nich wydobyć.

Gdy woda opada, odsłania makabryczne "pamiątki" Hitlerowcy... czytaj dalej » O interwencję w sprawie nagrobków najpierw zwrócił się miejski radny, Andrzej Rataj (Koalicja Obywatelska).

- Nie możemy ograniczać się do takich działań ad hoc, że gdy poziom wody opada, zauważamy coś i to wyjmujemy. To nie przystoi. Po 80 latach od wybuchu II wojny światowej czas na zebranie wszystkich pozostałości kamiennych nagrobków – mówił w październiku poznański radny.

I wystosował w tej sprawie interpelację do prezydenta Poznania. W odpowiedzi nie doczekał się konkretów. Bo to droga inwestycja i nie zaplanowano na nią pieniędzy w przyszłorocznym budżecie.

Gdy jednak sprawa nabrała rozgłosu, kolejne grupy zwróciły uwagę na problem.

Chcą sami wydobyć nagrobki

Przedstawiciele Stowarzyszenia Łazęga Poznańska i Stowarzyszenia Mieszkańców Abisynia podczas spaceru nad jeziorem znaleźli kolejne fragmenty nagrobków. I wspólnie wystosowali list do prezydenta.

- Naszą wolą jest radykalna zmiana tej sytuacji. Nasze pismo jest zarówno wezwaniem, jak i deklaracją, zobowiązaniem do współpracy i społecznego działania w tej materii - tłumaczy Maciej Krajewski z Łazęgi Poznańskiej.

Źródło: Społeczny Opiekun Zabytków Co pewien czas fragmenty nagrobków są widoczne w jeziorze

Jak deklarują, mogą zorganizować grupę wolontariuszy, która za darmo wydobędzie, oczyści i wywiezie we wskazane miejsce fragmenty nagrobków.

Warunek jest jeden - w jeziorze trzeba byłoby obniżyć lustro wody o 2 metry. To możliwe, bo Rusałka to sztuczny zbiornik.

I ten pomysł wyraźnie przekonuje prezydenta Poznania.

"Wyciągniemy to, co się da usunąć"

- Nie przeniesiemy nagle jeziora w inne miejsce. Nie damy rady usunąć wszystkich elementów i doprowadzić do sytuacji, że żadna płyta nie będzie spoczywała w tym jeziorze. Ale to, co się da usunąć i wydobyć przy racjonalnych kosztach zostanie wydobyte - zadeklarował Jacek Jaśkowiak.

Jak dodał, wydobyte fragmenty miałyby trafić w miejsce pamięci. Gdzie ono miałoby powstać - tego na razie nie określono.

Oglądaj Wideo: Paula Przetakowska/Fakty po południu Żydowskie macewy w jeziorze Rusałka

Jednocześnie podkreśla, że nazywanie przez przewodniczącą gminy żydowskiej jeziora Rusałka cmentarzem jest nadużyciem. - Pamiętajmy, że to nie są szczątki ludzkie, a elementy nagrobków. To nie to samo, co sytuacja na Targach. Nie zmienia jednak to tego, że należy zachować szacunek wobec zmarłych - mówi.

W 2018 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie chciały wybudować na swoim terenie parking. Wówczas sprzeciwiła się temu gmina żydowska, przypominając, że dokładnie w tym miejscu przed II wojną światową znajdował się cmentarz (to właśnie z niego macewy trafiły do jeziora Rusałka). Po negocjacjach zdecydowano o zmianie lokalizacji parkingu.

Najpierw zbrodnia, potem jezioro

Jezioro Rusałka wybudowano w latach 1941-42. Do jego budowy, podobnie jak do budowy drugiego zbiornika - jeziora Maltańskiego, Niemcy skierowali więźniów polskich i żydowskich. Do umacniania brzegów i dna wykorzystano fragmenty nagrobków ze zlikwidowanych cmentarzy św. Marcina, św. Małgorzaty i żydowskiego znajdujących się na terenie obecnych Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Budowa jeziora Rusałka

Nim hitlerowcy wybudowali rękami jeńców wojennych jezioro, na tym terenie mordowali więźniów. Według ustaleń historyków, życie mogło tam stracić około 5 tysięcy osób.

Po II wojnie światowej nad jeziorem utworzono miejsca pamięci tych ofiar, znajdują się na wschodnim, południowym i północnym brzegu jeziora.

Co roku nad jeziorem Rusałka kąpie się tysiące poznaniaków. W ostatnich latach zapuszczony ośrodek wypoczynkowy doczekał się generalnego remontu. Nawieziono piasek na plażę, odnowiono pomost. Działa tam restauracja, beach bar, smażalnia ryb, punkt z lodami, wypożyczalnia sprzętu wodnego. Dzieci bawią się na placu zabaw, starsi ćwiczą pod chmurką na siłowni, grają w siatkówkę plażową.