Wystarczy pokonać 120 stopni, by z wysokości podziwiać panoramę miasta i 40 stawów

Wystarczy pokonać 120 stopni, by podziwiać panoramę Poznania i okoliczne glinianki. Na poznańskich Szachtach otwarto w sobotę wieżę widokową. To jeden z wygranych projektów budżetu obywatelskiego sprzed trzech lat.

Rzut oka na 40 stawów. Poznań będzie miał wyjątkową wieżę widokową Na Szachtach na... czytaj dalej » Z nowej wieży widokowej zbudowanej w Poznaniu na terenie Fabianowa-Kotowa mogą od soboty korzystać mieszkańcy stolicy Wielkopolski. Projekt jej budowy został wybrany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja kosztowała ponad 1,3 mln zł.

Wieża stanęła na poznańskich szachtach, czyli dawnych wyrobiskach gliny zalanych wodą, zlokalizowanych w dolinie Strumienia Junikowskiego. W jej sąsiedztwie znajduje się dawna cegielnia oraz stawy Rozlany i Glabisa.

Można rzucić okiem na Starą Babę

Ma 25 metrów wysokości. Została zaprojektowana na planie trójkąta. Jej konstrukcja jest stalowa, obudowano ją drewnem kompozytowym. Na jej szczyt prowadzi 120 stopni. Z zadaszonego tarasu widokowego można podziwiać panoramę Poznania i Lubonia oraz pobliskie tereny zielone, przede wszystkim okoliczne glinianki po dawnych cegielniach w dolinie Strumienia Junikowskiego. Znajduje się tu aż 40 różnego rodzaju stawów, z których największe to Stara Baba, Staw Baczkowski, Staw Kachlarski, Karpętaj i Głęboki Dół.

Na wieży zamontowane zostało oświetlenie i system monitoringu.

Pomysł radnego

Pusta ulica i czerwone dla pieszych. Poznański radny ma dość. "Usunąć sygnalizację" Centrum Poznania.... czytaj dalej » Projekt budowy wieży widokowej zwyciężył w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 - uzyskał 3487 głosów i dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Jego autorem jest Tomasz Wierzbicki, do niedawna radny Poznania ze Świerczewa, zaangażowany w zagospodarowywanie obszaru Szacht.

Koncepcja zakładała usytuowanie wieży w jednej z dwóch lokalizacji. - Pierwsza z lokalizacji, po stronie Świerczewa, znajdowała się przy alejce "Dookoła Edy", druga, po stronie Kotowa, pomiędzy Stawem Rozlanym a Glabisia, koło cegielni - informował Wierzbicki.

O wyborze ostatecznego miejsca decydowały m.in. testy przeprowadzone za pomocą drona, który unosił się na wysokość na której znaleźć miał się taras widokowy i filmował panoramę jaka z niego się rozciąga.

Ten kościół był jak drapacz chmur. Czy archeolodzy odnajdą jego ślady? Gdyby przetrwała,... czytaj dalej » Projekt wieży stworzyła firma Toya Design. "Widok, jaki się ukazuje zwiedzającym, przedstawia piękną, dziką jak na środek aglomeracji miejskiej przyrodę. Pozwala na obserwację licznie zadomowionego tu ptactwa" - zachwala wieżę projektant.

Wykonawcą inwestycji była firma Mosty Poznań. Prace rozpoczęły się w kwietniu i trwały do końca listopada.

Powstał też pomost

Wieża widokowa to nie jedyna inwestycja na poznańskich szachtach. Pod koniec listopada zakończyła się budowa pomostu rekreacyjnego na Stawie Rozlanym, o powierzchni 55 metrów kwadratowych i długości około 25 metrów. Koszt budowy pomostu przekroczył 600 tysięcy złotych.

Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu Pomost na Stawie Rozlanym

Jak informuje miasto, prace prowadzone w ostatnich latach przez Zarząd Zieleni Miejskiej mają na celu przeobrażenie zdegradowanego obszaru dawnych glinianek w teren rekreacyjno-wypoczynkowy, przy zachowaniu walorów przyrodniczych.

Stąd dostarczano cegły

Szachty mają powierzchnię ponad 100 hektarów. Park leży na terenie dwóch dzielnic – Świerczewa i Fabianowa.

Powstały na przełomie XIX I XX wieku. To stąd do miasta dostarczane były materiały do budowy domów głównie podczas boomu budowlanego po zburzeniu murów dawnej Twierdzy Poznań okalających centrum miasta.

Nazwa "Szachty" pochodzi od gwarowego słowa "szachtować", czyli kopać. To słówko zaczerpnięte z języka niemieckiego, który przez lata był językiem urzędowym w zaborze pruskim, pod którym znajdował się Poznań.

Źródło: Google Maps / Rada Osiedla Świerczewo Mapa Szacht