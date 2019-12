Incydent w poznańskim sądzie. Pozwany chciał zabrać akta sprawy, został zatrzymany

Foto: Google Street View Video: Fakty TVN

Policjanci w sądzie chcieli wylegitymować sędzię. Wezwał ich...

Policja przyznaje się do błędu i przeprasza. Nie ma wyjścia, bo sytuacja rzeczywiście była kuriozalna. Policjanci wezwani do budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu weszli na salę rozpraw, chcieli wylegitymować sędzię. Wezwał ich mężczyzna pozwany w jednej ze spraw, który twierdzi, że sędzia na rozprawie go poniżała.

