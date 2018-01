Video: TVN 24 Poznań

"Ołówki dla Afryki". Kolejna akcja Redemptoris Missio

06.02. | Na zebranie nawet kilku ton ołówków i długopisów w ramach akcji "Ołówek dla Afryki" liczy poznańska fundacja Redemptoris Missio. Zebrane przybory szkolne trafią do szkół w najbiedniejszych krajach świata. - Zebrane ołówki, długopisy, kredki i gumki trafią tam, gdzie dzieci wciąż piszą kredą na tabliczkach. Od misjonarzy wiemy także, że w Zambii mamy łamią dzieciom ołówki na pół po to, by jak zgubią jedną połówkę, druga czekała jeszcze w domu - mówi koordynatorka akcji Justyna Janiec-Palczewska.

