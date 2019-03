Oszustwo "na Elżbietę II". Policja szuka tego mężczyzny

Pozostałe informacje

We wsi pod Nową Solą doszło do tragicznego wypadku. Dwulatek utopił się w rowie przed własnym domem. Wszystko wydarzyło się...

Odtwórz: Tylko na chwilę stracili go z oczu. Doszło do tragedii, dwuletni chłopiec nie żyje

Dwie osoby ucierpiały w wypadku, do jakiego doszło w Adamowie (woj. wielkopolskie). Auto, którym podróżowali wypadło z drogi,...

Kierowca samochodu ciężarowego wjechał do rowu, a pojazd przewrócił się na bok. Z uszkodzonego ciągnika wyciekł olej napędowy....

Po godzinie 12 w centrum handlowym na gorzowskim Zawarciu nastąpiła awaria instalacji w pralni. - Doszło do rozszczelnienia...

To jeden z najszczęśliwszych piątków dla rodziców Dorotki. Udało się uzbierać 60 tysięcy złotych na eyetracker - maszynę, która...

czwartek, 21 marca

Odtwórz: Kołpak w parku, wentylator na stadionie. Hiszpan sprząta Poznań i pyta, kto to wyrzucił

Codziennie bierze worki i rusza sprzątać. Po całej akcji zostawia śmieci w jednym miejscu i kartkę z pytaniem "is this yours?".