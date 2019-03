"Czyściciele kamienic" skazani na więzienie za to, że "zmienili życie lokatorów w piekło"

Video: TVN 24

"Czyściciele kamienic" skazani. Sąd przesłuchał ponad 100...

30.04. | Pod pozorem przeprowadzenia prac budowlanych mieli dewastować budynki. Według ustaleń śledczych odłączali mieszkańcom prąd i wodę, rozrzucali robactwo i podrzucali padlinę. Wszystko po to, by nakłonić lokatorów do wyprowadzki. Stanęli przed sądem, w poniedziałek zapadł wyrok. "Czyściciele kamienic" mają trafić do więzienia.

