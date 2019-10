Brutalne pobicie w Poznaniu. "Zatrzymano najbardziej agresywnego podejrzanego"





Jeden wpadł już w ręce policji, drugiego jeszcze szukają. Poznańscy funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o udział w brutalnej bójce na Jeżycach. Całe zajście nagrała kamera monitoringu. Za pomoc w ujęciu mężczyzn komendant wyznaczył nagrodę.

Brutalne pobicie w Poznaniu. Policja wyznacza nagrodę za pomoc w ujęciu sprawców Poznańska policja... czytaj dalej » Na nagraniu z monitoringu widać, jak lokator kamienicy przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu wchodzi do budynku. Chwilę później dostaje serię ciosów od dwóch nieznajomych mężczyzn.

Do tej pory podejrzani o brutalne pobicie byli nieuchwytni, ale to właśnie się zmieniło.

Po publikacji nagrania z kamery monitoringu, która zarejestrowała całe zajście, funkcjonariusze zatrzymali jednego z poszukiwanych mężczyzn.

- Mężczyznę zatrzymali policjanci z komisariatu Poznań-Jeżyce. Wytypowali podejrzanych na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców po publikacji nagrania. Zatrzymano najbardziej agresywnego podejrzanego - poinformował Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Jak podaje Borowiak, 19-latek usłyszał zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała w związku z pobiciem, także zarzut uszkodzenia mienia. Za tego rodzaju przestępstwa mężczyźnie grozi co najmniej 10 lat więzienia.

Okazuje się, że 19-latek był też poszukiwany przez policjantów z komisariatu Poznań-Grunwald w związku z innym przestępstwem.

A co z drugim mężczyzną? - Wiemy kto to jest. Aktualnie nie przebywa on pod adresami, pod którymi spodziewalibyśmy się go zatrzymać. Prowadzimy poszukiwania. Jego zatrzymanie jest tylko kwestią czasu - mówi rzecznik wielkopolskiej policji.

Seria ciosów



Do pobicia doszło 8 maja po godzinie 21, w jednej z kamienic przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.

- Sprawcy pobili lokatora budynku. Bandyci bez żadnego powodu zaatakowali mężczyznę, bili go pięściami i kopali. W międzyczasie jeden z nich wybił kilka szyb na klatce schodowej. Po wszystkim uciekli - opisywał Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

Komendant policji wyznaczył nagrodę za pomoc w ich ujęciu. Opublikowano też nagranie z tego zajścia.

Widoczni są nim dwaj mężczyźni, którzy wchodzą na korytarz kamienicy. Pierwszy z nich trzyma w ręku przedmiot przypominający pistolet. Obaj wychodzą z zasięgu kamer, na samym końcu pierwszej części filmu drugi wykonuje ruch, jakby chciał kogoś uderzyć pięścią.

Kilkanaście sekund później obaj mężczyźni znów są widoczni na nagraniu. Jeden z nich idzie w kierunku wyjścia, drugi - prawdopodobnie pistoletem - wybija szyby, po czym rusza za kolegą. Po momencie cofa się, trzymając już w drugiej ręce kolejny przedmiot. Wychodząc, atakuje mężczyznę - lokatora budynku, który w międzyczasie pojawił się w wejściu. Szybko dołącza do niego jego kompan. Lokator otrzymuje serię ciosów w twarz przedmiotem przypominającym pistolet i pięściami, a gdy upada jest kopany i bity pięściami.

Przez całe nagranie widoczna jest jeszcze jedna osoba - dziewczyna stojąca na czatach przy drzwiach wejściowych.

