Zgubił się na cmentarzu. Przez kilka godzin błąkał się między grobami





Pojechał na jeden z największych cmentarzy w Poznaniu i się zgubił. 75-letni mężczyzna nie wiedział jak się wydostać z nekropolii, by trafić do swojego samochodu. Błądził przez trzy godziny. O pomoc poprosił patrol policji.

Trwa policyjna akcja Znicz. Zmiana organizacji ruchu w pobliżu cmentarzy 1 listopada,... czytaj dalej » Około godz. 5.30 do patrolu policji przy cmentarzu na poznańskim Miłostowie podszedł starszy mężczyzna.

- Powiedział, że zgubił się na cmentarzu. Był wyziębiony, bo od kilku godzin szukał samochodu, który zaparkował w pobliżu nekropolii. Zaprosiliśmy go do radiowozu, żeby trochę się ogrzał, a potem zaczęliśmy z nim szukać auta - mówi TVN24 Wiktor Szporka z poznańskiej policji.

75-latek nie miał pojęcia, gdzie zostawił samochód. Najpierw wskazywał, że auto może się znajdować na ul. Gnieźnieńskiej, ale gdy dotarł tam z policjantami po samochodzie nie było śladu. Zgubę znaleziono na ul. Krańcowej.

- Mężczyzna był zadowolony, że wszystko się zakończyło pozytywnie. Podziękował nam i odjechał - dodaje Szporka.

"Jesteśmy po to, żeby chronić i pomagać"

W całej Polsce nad bezpieczeństwem pieszych oraz kierowców czuwają policjanci. Trwa akcja "Znicz" oraz trzecia edycja akcji informacyjnej pod hasłem "Nie zabijaj - jedź bezpiecznie!".

- Z naszej perspektywy jest dość spokojnie. Oczywiście zdarzają się drobne kolizje czy stłuczki parkingowe, ale nie ma poważnych zdarzeń. Przypominamy, by zarówno piesi jak i kierowcy zachowali czujność, szczególnie w miejscach, gdzie doszło do zmiany organizacji ruchu. W wielu newralgicznych miejscach są patrole policji. Jesteśmy po to, żeby chronić i pomagać - mówi kom. Przemysław Kusik, naczelnik wydziału drogowego wielkopolskiej policji.

Źródło: KGP Nie zabijaj- jedź bezpiecznie!

Z danych KGP wynika, że w czasie ubiegłorocznego listopadowego święta, gdy również prowadzono akcję "Znicz", doszło do 425 wypadków, w których zginęło 57 osób, a 528 zostało rannych. W zeszłym roku policjanci zatrzymali 1299 kierujących pod wpływem alkoholu.

