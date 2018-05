Pościg za recydywistą. Rozbił radiowóz i uderzył policjanta

32-latek trafił do aresztu

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, po czym doprowadził do zderzenia z radiowozem. Gdy autem nie był już w stanie uciekać, próbował pieszo. W trakcie ucieczki ranił w głowę policjanta. Powstrzymały go dopiero strzały. Tak wyglądał pościg za 32-latkiem w Nowej Soli (woj. lubuskie).