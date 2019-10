Najpierw uciekali autem, potem pieszo. Jednego z mężczyzn wytropił policyjny pies

Foto: TVN24 Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Zielone pastwiska i policyjny pościg

11.07 | Akcja policji zaczęła się, gdy uzbrojony mężczyzna próbował okraść biuro w jednym z budynków w rejonie Belle Glade na Florydzie. Przez pewien czas złodziej barykadował się w pomieszczeniach, a potem udało mu się wsiąść do samochodu i uciec z miejsca kradzieży. Policjanci nie byli w stanie zepchnąć go z drogi. Nie skutkowały też strzały w opony. Dopiero, gdy uciekające auto i goniące go samochody policyjne wjechały na teren pastwisk i łąk, policja szybko zdobyła przewagę. Mężczyznę, który do końca stawiał opór trzeba było siłą wyciągnąć z auta. Trafił do aresztu. Czeka go długa lista zarzutów karnych.

»