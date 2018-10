Porwał i zgwałcił ośmiolatkę. 15 lat więzienia dla pedofila

Video: TVN 24 Poznań

Porwał i zgwałcił 8-latkę. Porzucił ją w innym województwie....

11.10. | Ona wracała ze szkoły, on zatrzymał się obok niej. Ośmioletnia dziewczynka nie znała mężczyzny, ale wsiadła do jego auta. Grzegorz Sz. był oskarżony o to, że wywiózł dziecko z dala od domu, a potem molestował i zgwałcił. Sąd wymierzył mu wyrok. Mężczyzna ma trafić na 15 lat do więzienia.

