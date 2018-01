Lekarz pogotowia wyłamał szlaban, by wyjechać z parkingu

"To wyłamuj, ale za niego (szlaban-red.) zapłacisz" - miał powiedzieć portier ze szpitalnego parkingu do lekarza pogotowia ratunkowego w Zielonej Górze. Karetka chciała wyjechać pod prąd, bo spieszyła się do pacjentki, niewzruszony portier nie chciał otworzyć szlabanu. - Długo się nie namyślaliśmy, wyłamałem szlaban i pojechaliśmy dalej - mówi Robert Górski, lekarz pogotowia.