Polski konstruktor z nagrodą za motocykl. "To szybki chuligan, który brzmi jak corvetta"





Miłością do motocykli zaraził się od ojca. Maszyny zmieniał jak rękawiczki, ale zawsze coś mu w nich nie pasowało, dlatego je udoskonalał. Arkadiusz "Szajba" Pawlukowicz zbudował już nie jeden motocykl. Jego nowe czerwone cacko doceniono podczas konkursu w Kolonii, gdzie zdobył nagrodę publiczności. Polak pokonał 120 konstruktorów z całego świata.

- Lubię robić niestandardowe motocykle. Cieszę się jak ludzie, którzy je potem oglądają, są zachwyceni, jak jest ten efekt "wow" - mówi Arkadiusz "Szajba" Pawlukowicz, konstruktor motocykli.

Udało się. Efekt "wow" był, więc jest i sukces. Pawlukowicz otrzymał nagrodę publiczności podczas mistrzostw świata w konstruowaniu motocykli w Kolonii.

To impreza towarzysząca tamtejszym targom motoryzacyjnym. Co roku bierze w nich udział ponad tysiąc firm z całego świata.

"To szybki chuligan"

Maszyna powstawała w garażu we wsi Jeziory Dolne (woj. lubuskie). Prace nad budową motocykla trwały cztery lata. Najwięcej czasu pochłonęła rama. To już szóste motoryzacyjne "dziecko" Pawlukowicza.

Co wyróżnia je spośród innych maszyn?

- Właściwie wszystko - śmieje się pan Arek i mówi: to jest bardzo niski motocykl, ma agresywną sylwetkę. To szybki chuligan. Wprowadziłem dużo nowinek technicznych. Chociażby to, że nie ma tradycyjnego zawieszenia tylko mono wahacz. I ten sześciocylindrowy silnik, który sprawia, że motocykl brzmi jak corvetta.

Pawlukowicz wszystko zrobił własnoręcznie. Zanim mógł się zaprezentować przed szerszą publicznością musiał nagrać filmik, na którym widać jak odpala maszynę, robi "ósemkę" i zatrzymuje się. Polak nie tylko się zakwalifikował, ale i wygrał jedną z pięciu nagród.

- Jestem zachwycony nagrodą publiczności. Cieszę się, że się udało i szykuję się na kolejne mistrzostwa. Potem pewnie poszukam właściciela dla tego motocyklu i zabiorę się za budowę kolejnego - zapowiada.

