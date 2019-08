Policja szuka sprawcy kradzieży auta i pokazuje zdjęcie z fotoradaru

Pozostałe informacje

Do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka trafił list z pogróżkami. Jego autor wprost grozi mu śmiercią. - Zebrano już materiał... czytaj dalej »

Miała ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie, ale nie przeszkadzało jej to wsiąść za kierownicę. Nie powstrzymało jej także... czytaj dalej »

Budynek do remontu, 90 procent wyposażenia do wyrzucenia. Wystarczyło kilkadziesiąt minut - pożar strawił wnętrze przedszkola... czytaj dalej »

Zajechał drogę kierowcy autobusu i zmusił do gwałtownego hamowania. Kilku pasażerów upadło, a 70-letnia kobieta trafiła na... czytaj dalej »

Odtwórz: Zajechał drogę i zmusił kierowcę autobusu do gwałtownego hamowania. Pasażerka w szpitalu

10:40

Odtwórz: "Zabił żonę i spowodował wybuch gazu". Odpowie za śmierć pięciu osób i usiłowanie zabicia 32

Tomasz J. dokładnie wiedział co robi, prokuratura nie ma co do tego wątpliwości. Poznańscy śledczy skończyli postępowanie w... czytaj dalej »