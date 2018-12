Policja poszukuje kobiet kradnących "na koc"

16.10 | Wadowicka policja wciąż szuka mężczyzn, którzy we wrześniu w Andrychowie (woj. małopolskie) ukradli BMW. Włamujących się do samochodu złodziei uchwyciła kamera. Film otrzymaliśmy na Kontakt 24 od właściciela monitoringu.

04.01 |Dwaj mężczyźni ukradli volkswagena, a potem rozebrali go na części. Zapomnieli jednak o monitoringu, który zamontowali w swojej dziupli. Ten wszystko nagrał i jest dowodem w sprawie przeciwko złodziejom. Grozi im 10 lat więzienia.

17.03 | Słusznie zauważył jeden z internautów, że "przyszli jak po swoje". Kamera monitoringu zarejestrowała dwóch mężczyzn: jeden otwiera samochód, drugi odpala i odjeżdża. Zabiera im to pół minuty. Tylko że to nie było ich auto. Było bardzo drogie i bardzo nowe.

20.04| Przyjechał do Polski, samochód zostawił na parkingu, po czym wrócił do Niemiec i miejscowym służbom zgłosił kradzież auta - w ten sposób 32-letni Niemiec chciał wyłudzić odszkodowanie od ubezpieczalni. - Teraz zamiast spodziewanych pieniędzy stanie przed sądem - mówią policjanci.

19.05. Mieszkańcy Rybnika nie czekali na przyjazd służb mundurowych i sami postanowili działać. Przyparli do ziemi mężczyznę, który chwilę wcześniej chciał dokonać kradzieży. Całe zajście na rynku zarejestrowała kamera monitoringu miejskiego.

Policjanci z katowickiej „samochodówki” poszukują sprawców włamania do domu i kradzieży m.in. dwóch samochodów osobowych. Publikują portret pamięciowy jednego z podejrzanych oraz zapis z monitoringu, na którym został zarejestrowany wizerunek mężczyzny, poruszającego się kradzionym autem. Wszystkie osoby, które posiadają informację mogącą pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców, proszone są o kontakt w policjantami z Katowic.

23.02| Wyciągnął spod kurtki młot i zaczął miarowo uderzać w szybę lombardu. Rozbił ją i w pośpiechu zabrał kilka telefonów, ale nie uciekł daleko. 33-latka zatrzymała policja w Świebodzinie chwilę po tym, jak dokonał włamania. Bo mimo, że się przebrał, to nie wyczyścił dłoni, które pokaleczył sobie podczas kradzieży. I to ślady krwi przykuły uwagę policjantów.

10.12. | Pod pretekstem sprzedaży koców weszły do domu seniora. Gdy jedna zajęła się "prezentacją produktu", druga weszła do sąsiedniego pomieszczenia i ukradła biżuterię oraz pieniądze. Wszystko nagrały kamery monitoringu.

"Poczęstowały" środkami nasennymi i okradły pakistańskiego policjanta Dwie kobiety pod... czytaj dalej » Do kradzieży doszło 23 października przed godziną 10 w Blizanowie pod Kaliszem. Do domu starszej pani pod pretekstem sprzedaży koców, weszła kobieta. Nieznajoma tak umiejętnie odwróciła uwagę staruszki, że ta nie zauważyła, kiedy do jej domu weszła też wspólniczka "akwizytorki". Łupem kobiet padła biżuteria oraz pieniądze.

Gdy o kradzieży powiadomiono policję, okazało się, że całą sytuację nagrał monitoring.

- Policjanci pracujący nad sprawą zabezpieczyli nagrania, na których zarejestrowane zostały sylwetki kobiet, podejrzewanych o kradzież - informuje Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji.

Teraz wizerunki złodziejek opublikowano na stronie internetowej policji.

- Osoby, które rozpoznają kobiety z nagrania, bądź mają jakiekolwiek informacje na ich temat, prosimy są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie – młodszym aspirantem Adamem Walczakiem pod numerami telefonów 62 76-55-730 lub 62 76-55-790. Informacje można również przekazywać całodobowo oficerowi dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu pod numerem telefonu 62 76-55-900 - podaje Jaworska-Wojnicz.