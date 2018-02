To nie był pirat drogowy, a zrozpaczony ojciec. Policjanci pomogli uratować jego dziecko Policjantów z... czytaj dalej » W niedzielę nad ranem policjanci ze świebodzińskiej drogówki patrolowali krajową "92". W pewnym momencie zauważyli kampera, którego kierowca na ich widok zwolnił i zaczął nerwowo rozglądać się po pojeździe. Od razu postanowili zatrzymać go do kontroli.

Odpalony "na śrubokręt"