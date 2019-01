"Przyszliśmy pokazać jedność". Polacy wspólnie oglądali transmisję pogrzebu Adamowicza





Poznań, Kraków, Wrocław, Szczecin... Polacy zebrali się w sobotę około południa w centralnych miejscach w swoich miastach. Wspólnie oglądali na telebimach uroczystości pogrzebowe w Gdańsku. - Jesteśmy tu, żeby pokazać jedność - mówili.

Prezydenci, ministrowie, 300 samorządowców na pogrzebie Pawła Adamowicza We mszy... czytaj dalej » Przez cały tydzień oddawali cześć prezydentowi Gdańska, który tragicznie zginął podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziś też, w wielu miastach Polacy spotkali się, by wspólnie oglądać na telebimach uroczystości pogrzebowe z Gdańska.

Ekrany pojawiły się między innymi w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie, Białymstoku.

Co mówili ludzie, którzy pojawili się w centralnych miejscach w swoich miastach?

- Przyszliśmy tutaj, by pokazać naszą jedność. Przychodziliśmy na plac Wolności także w poprzednich dniach, by oddać hołd prezydentowi Gdańska. To wydarzenie musi coś w nas, Polakach zmienić. Gdy 30 lat temu odzyskiwaliśmy wolność, potrafiliśmy być jednością - to powinno wrócić. Dziś trzy lata wystarczyły, by naród tak się zmienił, ludzie są zastraszeni - powiedział Olgierd z Poznania.

Źródło: Jakub Kaczmarczyk/PAP Wspólnie oglądają pogrzeb prezydenta Gdańska

- Przyszedłem z rodziną. Myślę że jak Adamowicz patrzy z góry to wie, że nie umarł na marne - powiedział jeden z mieszkańców Szczecina.

- Czułem, że muszę tu być. W ten sposób oddaję hołd fantastycznemu człowiekowi. Ludzie mogą się różnić, ale nie powinni się nienawidzić - powiedział Leszek z Gorzowa Wielkopolskiego.

- Kochamy Gdańsk. Bywamy tam i szanujemy to dzieło, które zostało po nim (po Adamowiczu - przyp. red.) - powiedziała mieszkanka Wrocławia.

Oglądaj Wideo: TVN24 Wrocław Wrocławianie wspólnie oglądają transmisję z pogrzebu Adamowicza

Transmisje z pogrzebu Adamowicza wspólnie obejrzeli też łodzianie.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Transmisja pogrzebu w Łodzi

„Sound of silence” z Wieży Mariackiej

Gesty solidarności z Gdańskiem płynęły z całego kraju. W Krakowie na Rynku zgromadziło się kilka tysięcy osób. W samo południe z Wieży Mariackiej w Krakowie po hejnale strażak odegrał utwór "The Sound of Silence". Zgromadzeni w ciszy wysłuchali utworu. Następnie na schodach prowadzących do Wieży Ratuszowej pieśniarka Joanna Słowińska odśpiewała "Grandola Vila Morena" ze słowami Edyty Geppert i "Modlitwę o Wschodzie Słońca" (słowa Nataniel Tenenbaum).

Oglądaj Wideo: tvn24 Sound of silence w Krakowie

W Poznaniu, chwilę przed południem na pl. Wolności odegrany został poświęcony tragicznie zmarłemu prezydentowi utwór "Spokój". Stworzył go poznański muzyk jazzowy Maciej Fortuna, a kompozycję wykonał poznański trębacz Patryk Rynkiewicz.

Oglądaj Wideo: TVN24 Kraków Marsz w Krakowie

Uroczystości w Gdańsku

Msza pogrzebowa zmarłego tragicznie prezydenta Adamowicza rozpoczęła się w południe w gdańskiej Bazylice Mariackiej. Świątynia została wypełniona po brzegi, tłumy zapełniły też okoliczne ulice historycznego centrum miasta. W kilku punktach w ścisłym centrum miasta ustawione zostały telebimy, na których transmitowane były są uroczystości pogrzebowe.



Prezydenta pożegnała jego najbliższa rodzina, w tym żona Magdalena, córki Antonina i Teresa oraz brat Piotr.



W nabożeństwie uczestniczył prezydent Andrzej Duda, szef Rady Europejskiej Donald Tusk z małżonką, byli prezydenci z żonami: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. W świątyni byli także premier Mateusz Morawiecki z żoną oraz b. premierzy: Hanna Suchocka, Jan Krzysztof Bielecki, Włodzimierz Cimoszewicz, Waldemar Pawlak, Jerzy Buzek, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz i Ewa Kopacz.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył również prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, przewodniczący poznańskiej rady miasta Grzegorz Ganowicz, wielu samorządowców z Poznania i z regionu.



W minioną niedzielę Pawła Adamowicza zaatakował nożem 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydent trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie zmarł w poniedziałek po południu.

