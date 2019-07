Pol'and'Rock rezygnuje z plastiku. "Za rok to będzie obligatoryjne"





Kilka tysięcy osób czeka już w Kostrzynie nad Odrą na startujący w czwartek Pol'and'Rock Festiwal. W tym roku organizatorzy szczególną uwagę przywiązują do ekologii. Kubki wydawane w strefie gastronomii będą wielokrotnego użytku, nie będzie foliówek, a plastikowe sztućce zamieniane są na biodegradowalne.

Owsiak zaprasza Kuchcińskiego na festiwal. "Najbliższe lotnisko w Zielonej Górze" Tu będziemy mieli... czytaj dalej » Zero plastiku - taki cel stawiają sobie organizatorzy Pol'and'Rock Festiwalu. Impreza ma być jak najbardziej ekologiczna. Łatwo o to nie jest, bo co roku uczestnicy Pol'and'Rock Festiwalu zostawiają około 400 ton śmieci.

- Trzeba je wywieźć. To cała logistyka, nad którą pracujemy od kilku miesięcy - przyznaje Jerzy Owsiak, prezes Fundacji WOŚP, organizatora imprezy.

Jak tłumaczy, trudno od razu zrobić festiwal w stuprocentach eko. Dlatego ten rok ma być przejściowy - organizatorzy jedynie zachęcają wszystkich do rezygnacji z plastiku. - Zwróciliśmy się do wszystkich punktów żywienia, by już o tym myślały. Za rok to będzie obligatoryjne - podkreśla Owsiak.

Zero foliówek, kubki za kaucją

Jak będzie to wyglądać w praktyce?

W pasażu handlowym nie będzie foliowych siatek - wszystkie zakupy będzie można zabrać w papierowych torbach. Organizatorzy zachęcają jednak wszystkich, by pójść krok dalej - przywieźć ze sobą do Kostrzyna nad Odrą materiałowe torby.

Z całej Polski na Pol'and'Rock Festival. Będzie jednak 70 dodatkowych pociągów 70 dodatkowych... czytaj dalej » Stoiska gastronomiczne ograniczą zużycie plastiku. Potrawy z grilla serwowane będą w opakowaniach eko: tackach, kubkach, słomkach papierowych z drewnianymi sztućcami. - Dziś z przyjemnością używałem sztućców zrobionych z drewna. Bardzo dobrze się to sprawdza - podkreśla Owsiak.

Organizatorzy zachęcają jednak, by pójść krok dalej i zabrać na festiwal własne sztućce oraz talerz i miskę.

Plastikowe kubki (wytworzone zresztą w stu procentach z plastiku z recyklingu), w których serwowane będą napoje, też nie będą jednorazowe. Za ich wydanie trzeba będzie opłacić kaucję.

- To kubek wielokrotnego użycia. Nie można jednak nalać w ten sam kubek nowej porcji. Trzeba go oddać i w zamian odebrać inny kubek - wyjaśnia Owsiak.

Kubki będą myte na miejscu, w specjalnie do tego celu przygotowanych maszynach. W sumie organizatorzy przygotowali 30 tysięcy takich kubków. Mają one zaspokoić potrzeby wszystkich uczestników.

I ty zadbaj o ekologię

Pol'and'Rock Festiwal znów imprezą o podwyższonym ryzyku Ze względu między... czytaj dalej » Wiele zależy od samych uczestników. Organizatorzy zachęcają wszystkich m.in. do rezygnacji z plastikowych butelek z wodą. W zamian można przywieźć bidon na wodę lub butelkę z filtrem. Podobnie z kubkami na kawę - te też można przywieźć własne i sprawić, że zostawi się po sobie mniej śmieci.

Własne warto też przywieźć worki na śmieci. I te segregować już przy swoim namiocie, a następnie wynieść do jednego ze 150 miejsc, gdzie możemy je wyrzucić.

- Mamy 30 tysięcy własnych worków, które będziemy rozdawali. Rok temu to wyszło bardzo dobrze. W tym chcemy to zrobić na jeszcze większą skalę. By było czysto - tłumaczy Owsiak.

Zachęcają też do rezygnacji z normalnych lampek i latarek na rzecz wbijanych w ziemię lampek solarnych. "Dzięki temu zmniejszymy zużycie baterii i wyeliminujemy je z naszych śmieci" - podkreślają organizatorzy.

"Zdarzało się, że dosłownie brodziliśmy w plastiku". Plenerowe festiwale w ekonatarciu Po każdym... czytaj dalej » Sami też rezygnują z akumulatorów. W tym roku wśród 22 aut w samochodowej flocie Pol'and'Rock Festiwal będą też takie, które jeżdżą na prąd. - Mamy elektryczne samochody, po raz pierwszy w historii. Nasz partner zorganizował nam cztery samochody, które będą załatwiały bardzo wiele spraw na polu, jeździły do miasta, żeby przywieźć artystów - mówi Owsiak.

Największy w Polsce

Pol'and'Rock Festiwal zacznie się w czwartek o godzinie 15. W ciągu trzech dni na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata, między innymi Prophets of Rage, Skunk Anansie, Ziggy Marley, Avatar, Acid Drinkers, Testament, Parkway Drive, Black Stone Cherry, DUB FX, The Adicts, Kult, Perturbator, Decapitated, Daria Zawiałow, Happysad, Sidney Polak, Renata Przemyk, Witek Muzyk Ulicy, Cyrk Deriglasoff, Krzysztof Zalewski, Gooral, Tulia, Ralph Kaminski czy The Casualties.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Z festiwalowiczami spotkają się między innymi Wojciech Smarzowski, Zbigniew Zamachowski, Olga Tokarczuk, Katarzyna Nosowska, o. Ludwik Wiśniewski, Krzysztof Skiba, Wojciech Pszoniak, Mariusz Szczygieł, Filip Springer, Igor Tuleya, Justyna Kopińska, Janusz Kondratiuk i Bożena Stachura.

Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich.

Jak co roku w ramach Akademii zaprezentują się także liczne organizacje pozarządowe.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób dziękuje młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.

Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.