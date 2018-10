Podpalacze mieli się mścić na adwokacie i policjancie





Foto: Marcel Szwec / OSP Szydłowo | Video: OSP Szydłowo, KPP Piła W pożarze spłonęło kilkanaście aut

Policja zatrzymała trzech mieszkańców Piły (woj. wielkopolskie) podejrzanych o podpalenie kilkunastu samochodów, a także drzwi wejściowych do mieszkania policjanta. Według śledczych, mężczyźni planowali także podpalenie domu jednego z prokuratorów.

Wielki pożar w Poznaniu. Zawinić mogła maszyna Prokuratura... czytaj dalej » We wrześniu ubiegłego roku doszło do podpalenia samochodów w garażach podziemnych w budynku wielorodzinnym na Osiedlu Górnym w Pile. Pożar pojawił się w środku nocy, a ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na zaparkowane samochody.

Wyrządzili straty na 2 mln złotych

Konieczna była ewakuacja mieszkańców. - Łącznie ewakuowano 120 osób, które w części przewieziono do biurowca spółdzielni mieszkaniowej. Cześć mieszkańców pozostała na miejscu w autobusach Miejskiego Związku Komunikacyjnego w Pile, podstawionych na teren akcji - informował wówczas Zbigniew Szukajło, rzecznik prasowy pilskiej straży pożarnej.

Zapalił się budynek uczelni. "Dachu auli praktycznie już nie ma" We wtorek późnym... czytaj dalej » Akcja gaśnicza trwała blisko 4,5 godziny. W pożarze nikt nie ucierpiał. Mieszkańcy nad ranem mogli wrócić do mieszkań. Spalonych lub nadpalonych zostało kilkanaście aut, motocykl i rowery. Straty oszacowano w sumie na prawie 2 miliony złotych.

Tej samej nocy w Pile nieznani sprawcy podpalili także bramę garażową w budynku jednorodzinnym w centrum miasta.

To była zemsta

- Jak ustalili funkcjonariusze, pożary nie były przypadkowe. Chodziło o pilskiego adwokata - informuje Żaneta Kowalska z pilskiej policji.

Policjanci z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego przez rok prowadzili śledztwo i różnego rodzaju działania operacyjne. W końcu zebrali informacje, które pozwoliły na wytypowanie sprawców.

Kilkanaście pożarów w półtorej godziny. Podejrzany zgłosił się sam Chodził po... czytaj dalej » - Pod koniec września tego roku policjanci zatrzymali na terenie powiatu pilskiego oraz złotowskiego trzech mężczyzn. Jeden z nich przyznał się, że wspólnie ze swoim kolegą podpalił samochody zaparkowane w garażach oraz bramę garażową przy domu jednorodzinnym - wyjaśnia Kowalska.

W śledztwie ustalono także, że pod koniec sierpnia ubiegłego roku mężczyźni podpalili też drzwi wejściowe do mieszkania policjanta.

- Chcieli się zemścić na nim, ponieważ funkcjonariusz zatrzymał prawo jazdy ich koledze za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 kilometrów na godzinę. I to właśnie on podżegał swoich dwóch kolegów do popełnienia przestępstwa. Śledczy ustalili, że mężczyźni przygotowywali się także do podpalenia domu należącego do jednego z pilskich prokuratorów – podała Kowalska.

Troje zatrzymanych

Zatrzymani mieszkańcy Piły mają 37, 44 i 46 lat. Dwóch usłyszało po siedem zarzutów, natomiast 37-latek odpowie za podżeganie do popełnienia przestępstwa.

- Dwóch z zatrzymanych mężczyzn było już karanych za kradzieże. Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Pile aresztował 44-latka. Dwóch pozostałych podejrzanych zostało objętych dozorem policji – podała Kowalska.

Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.