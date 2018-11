Podejrzany o gwałt zatrzymany po 14 latach. "Badania DNA nie pozostawiają złudzeń"

Morderstwo sprzed 27 lat wraca na wokandę. Pomogły analizy DNA W Zielonej Górze... czytaj dalej » Do zgwałcenia kobiety w Koninie doszło w czerwcu 2004 roku.

- Sprawca zaatakował swoją ofiarę w okolicach wiaduktu Briańskiego i tam zgwałcił. Do teraz pozostawał bezkarny - mówi Marcin Jankowski z konińskiej policji.

Ważny trop

Choć od przestępstwa minęło już 14 lat, kryminalni nie zapomnieli o tej sprawie. I pod koniec zeszłego roku trafili na trop.

- Policjanci z wydziału kryminalnego zdobyli informacje, które pozwoliły na wytypowanie sprawcy zbrodni sprzed lat - podaje Jankowski.

Czynności operacyjne trwały przez wiele tygodni, ale przyniosły oczekiwane efekty. W maju tego roku od domniemanego sprawcy pobrano materiał genetyczny.

Denat miał kamień u szyi i bliznę w kształcie "s". Archiwum X szuka śladów zbrodni sprzed 14 lat Jego ciało było... czytaj dalej » - Badania w laboratorium kryminalistycznym w Poznaniu wskazały, że profil DNA z pobranej próbki odpowiada temu pobranemu od ofiary ponad 14 lat temu, że jest to sprawca tego zgwałcenia - wyjaśnia Jankowski.

Grozi mu 10 lat więzienia

Zatrzymany w sprawie mężczyzna to 33-latek. W momencie popełnienia przestępstwa miał 19 lat. Przez jedną trzecią swojego życia ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Mężczyzna decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu i tam będzie oczekiwał na rozprawę. Co prawda dzisiaj kodeks karny przewiduje za tę zbrodnię do 12 lat więzienia, ale w chwili popełnienia czynu sankcje wyglądały inaczej, dlatego grozi mu do 10 lat więzienia.