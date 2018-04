Platforma i Nowoczesna łączą siły w Poznaniu. Jaśkowiak na prezydenta





»

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak będzie wspólnym kandydatem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na ten urząd w nadchodzących wyborach samorządowych - taką decyzję ogłosili w poniedziałek liderzy obu ugrupowań podczas regionalnej konwencji PO i Nowoczesnej w Poznaniu.

Prezydent Poznania spotkał się z "Uszolem", byłym przywódcą kiboli Lecha Prezydent... czytaj dalej »

Jaśkowiak to prawnik, ekonomista, przedsiębiorca, działacz sportowy i społeczny. Pochodzi z Poznania, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Do Platformy Obywatelskiej wstąpił w 2013 roku. Rok później, w wyborach samorządowych w 2014 roku, Jaśkowiak dość niespodziewanie pokonał rządzącego miastem od 16 lat Ryszarda Grobelnego. Już wówczas zapowiadał, że jego plany, jako włodarza miasta, obliczone są na dwie kadencje.

"Możemy być lepsi niż Amsterdam i Kopenhaga"

"Wobec samorządowców są stosowane metody bolszewickie". Prezydent Poznania atakuje PiS Prezydent... czytaj dalej » - Kilka lat temu miałem marzenie. Marzył mi się Poznań nowoczesny, Poznań konkurujący z najlepszymi miastami Europy Zachodniej. Dzięki decyzji wyborców w 2014 roku przyszło mi się z tym marzeniem zmierzyć. Takich marzeń nie realizuje się w pojedynkę. Stopniowo przekonywałem do tej wizji kolegów i koleżanki z Platformy Obywatelskiej i tłumaczyłem, przekonywałem, że możemy być lepsi niż Amsterdam, możemy być lepsi niż Kopenhaga, ale wymaga to odwagi, wymaga to odważnych decyzji" - mówił w poniedziałek Jaśkowiak.

Jak podkreślał, jesteśmy dopiero na początku tej drogi, bo "te zmiany dopiero teraz są widoczne, ale będą widoczne jeszcze za kilka lat". - Cieszę się, że będziemy to mogli robić wspólnie z koleżankami, z kolegami z Nowoczesnej, bo w jedności siła. A takie połączenie sił, które pokazuje Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna, to jest chyba idealne połączenie sił - z jednej strony umiejętności analityczne Katarzyny Lubnauer i też to poczucie świeżości, ale z drugiej strony, ogromne doświadczenie Grzegorza Schetyny i znajomość przeciwnika - podkreślił.

"Spływaj śmieciu, tej!". Prezydent Poznania sprzątał nad Wartą Kilkadziesiąt... czytaj dalej » Jaśkowiak dodał, że "jesteśmy w okresie szczególnym, w okresie, gdy ważą się losy Polski".

- Jestem dumny z tego, że mogę w tym uczestniczyć i cieszę się z tego połączenia sił. Ale cieszę się również z tego, że na moich barkach spoczywa tak duża odpowiedzialność, bo wygrana w dużych miastach jest bardzo ważna dla przyszłości naszego kraju - zaznaczył.

Kierzek-Koperska na wiceprezydenta

O fotel wiceprezydenta Poznania będzie się ubiegać Katarzyna Kierzek Koperska, szefowa wielkopolskich struktur Nowoczesnej. Kierzek Koperska jest ekonomistką, doradcą podatkowym. Prowadzi własną kancelarię, a także firmę zajmującą się obrotem nieruchomościami. W wyborach parlamentarnych, z list Nowoczesnej, ubiegała się o mandat senatora.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Poznań Lubnauer i Schetyna o połączeniu sił w Poznaniu

Kto powalczy z Jaśkowiakiem?

Jacek Jaśkowiak to jedyny potwierdzony kandydat na prezydenta Poznania.

Według informacji niezalezna.pl, kandydatem Zjednoczonej Prawicy będzie wydawca Tadeusz Zysk.

Swój start w wyborach jeszcze w kwietniu ma ogłosić Jarosław Pucek - to były prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, powiązany z byłym prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym i związany ze środowiskiem kibiców Lecha Poznań.

W szranki z Jaśkowiakiem staną prawdopodobnie też jego koalicjanci - Tomasz Lewandowski (Inicjatywa Polska), który miałby być wspólnym kandydatem poznańskiej lewicy oraz reprezentantka ruchów miejskich - Dorota Bonk-Hammermeister (Prawo do Miasta).