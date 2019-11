"Kilkanaście centymetrów od tragedii". Kierowcy zatrzymali prawo jazdy, sprawa trafi do sądu

Video: tvn24

Lubelska policja apeluje o przestrogę

27.02| Lubelska policja udostępniła film, na którym widać, w jaki sposób doszło do zdarzenia. - My publikujemy to nagranie ku przestrodze, aby uświadomić jak niewiele trzeba, żeby mogło dojść do tragedii - mówiła nadkom. Laszczka-Rusek z lubelskiej policji. - Jeżeli czujemy zmęczenie, najlepiej się zatrzymać, chwilę odpocząć, by nie doszło do jakiegoś poważnego w skutkach zdarzenia - apelowała policjantka.

»