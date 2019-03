Nieznajomy wszedł do mieszkania. Zaatakował 9-latka i ukradł laptopa

Foto: KMP Poznań Video: KMP Poznań

Policja szuka tego mężczyzny

19.03| Wszedł do jednego z mieszkań w Plewiskach (woj. wielkopolskie) jak do siebie. Sterroryzował 9-letniego chłopca i zabrał mu laptopa. Sprawcę zarejestrowała kamera monitoringu. Poznajesz go?

