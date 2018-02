Plastikowa odznaka policyjna i legitymacja szkolna. Dwie oszukane na "policjantki"

Fortepian z "przebitymi" numerami. "Na pierwszy rzut oka spełniał wymagania" Twierdził, że ma... czytaj dalej » - Podawały się za policjantki, wchodziły do mieszkań pod pozorem przeszukania lub zabezpieczenia kart kredytowych, informując ich właścicieli, że mogą mieć oni związek z przestępstwem. W ten sposób oszukały dwie mieszkanki Ostrowa Wielkopolskiego - informuje Małgorzata Łusiak z ostrowskiej policji.

Dwa oszustwa w styczniu

Na fałszywe policjantki 25 stycznia dały się oszukać dwie mieszkanki Ostrowa Wielkopolskiego. Kobiety do jednego z mieszkań miały wejść pod pretekstem przeszukania i zabrać 7 tysięcy złotych. W drugim przypadku jedna z oszustek miała poprosić ofiarę o kartę bankomatową i numer PIN, by pójść do bankomatu "zablokować kartę". Z konta kobiety wypłacono 500 złotych.

13 lutego oszustki ponownie przyjechały do miasta.

- Tym razem kolejna osoba, którą próbowały "odwiedzić", zachowała czujność i o wszystkim powiadomiła policję. Funkcjonariusze szybko przyjechali na miejsce i w pobliżu jednego z bloków zatrzymali podejrzane kobiety - mówi Małgorzata Łusiak.

Amatorskie podróbki

To mieszkanki województwa dolnośląskiego w wieku 34 i 35 lat. Przy zatrzymanych znaleziono czarne etui, wewnątrz którego znajdowała się plastikowa odznaka policyjna z niebudzącym raczej zaufania napisem "Police Force" i orzełkiem z rozpiętymi skrzydłami, któremu daleko do tego z polskiego godła, oraz przerobiona... legitymacja szkolna. Źródło: KPP Ostrów Wielkopolski Takimi "legitymacjami" posługiwały się zatrzymane kobiety

- Takimi zabawkowymi dokumentami z odznaką się te panie posługiwały - mówi Łusiak.

Kobiety usłyszały już zarzut oszustwa. Przyznały się do winy. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec zatrzymanych prokurator zastosował policyjny dozór i poręczenie majątkowe.

- Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają, że kobiety dokonały jeszcze kilku tego typu przestępstw - kończy Łusiak.